ತೈಪೆ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 17 ವರ್ಷದ ಶಟ್ಲರ್ ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ
ತೈಪೆ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 300 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಶಟ್ಲರ್ ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 2, 2026 at 5:33 PM IST
ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತೈಪೆ ಓಪನ್ 2026ರ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ (ಇಂದು) ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ತನ್ವಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಥುಯ್ ಲಿನ್ಹ್ ನ್ಗುಯೆನ್ ಅವರನ್ನು 21-16, 21-16 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಸೂಪರ್ 300 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ, ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ನಂತರ ತೈಪೆ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. 2008ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದ ಶಟ್ಲರ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
17-year-old Tanvi Sharma 🇮🇳 goes for gold against Nguyen Thuy Linh 🇻🇳.#BWFWorldTour #TaipeiOpen2026 pic.twitter.com/QUlZuTSRUc— BWF (@bwfmedia) August 2, 2026
36 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ: ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೇವಲ 36 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಡ್ರಾಪ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್-ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ಗಳಿಂದ ತನ್ವಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ವಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ನ್ಗುಯೆನ್ಗೆ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು, ಆದರೆ ತನ್ವಿ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 21-16 ರಿಂದ ಗೆದ್ದರು.
ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನ್ಗುಯೆನ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಲಾರಂಭಿಸಿ 3-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು, ಆದರೆ ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೀರ್ಘ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಶಾಂತಚಿತ್ತದಿಂದ ಆಡಿ ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೊಡೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 21-16 ರಿಂದ ಗೆದ್ದರು.
ಈ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ, ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ತೈಪೆ ಓಪನ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದರು. ಈಗ, 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅದೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ತಾರೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಟೀಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 300ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ತನ್ವಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ!!