ETV Bharat / sports

80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ!!

16ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ​

ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಸಿಂಗ್​
ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಸಿಂಗ್​ (Getty)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

16ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. 1998ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ​ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಮಾಡಿದೆ. 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು.

ಈ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಸುನಿಲ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್‌ನಿಂದ ಡ್ರಾಗ್-ಫ್ಲಿಕ್ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್‌ನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಡ್ರಾಗ್-ಫ್ಲಿಕ್ ಮೂಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗೋಲ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ 2-0 ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಪೋಲ್​ಗೆ ಬಡಿದು ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾರಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ಎಲ್ಲಾ 16 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಪೇನ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ 15 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ತಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ 16ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಯಿತು.

ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. 1971ರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿತು. 1973 ರಲ್ಲಿ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವು: ಭಾರತದ ಹಾಕಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ 1975 ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 2-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು 9ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಆಗಸ್ಟ್ 17ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಭಾರತ ತಂಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 9 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ!!

TAGGED:

HOCKEY
HOCKEY WORLD CUP 2026
INDIA HOCKEY TEAM
ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026
HOCKEY WORLD CUP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.