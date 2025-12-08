ಜೆರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಡವಿದ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ​ಕನಸು ಭಗ್ನ!

ETV Bharat / sports

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 9:42 AM IST

Junior Hockey World Cup: ಪುರುಷರ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5-1 ಅಂತರದಿಂದ ತಂಡ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಅನ್ಮೋಲ್ ಎಕ್ಕಾ ಮಾತ್ರ ಏಕೈಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಜರ್ಮನಿ ಪರ ಲುಕಾಸ್ ಕೋಸೆಲ್ 2 ಮತ್ತು ಟೈಟಸ್ ವೆಕ್ಸ್, ಜೋನಾಸ್ ವಾನ್ ಗೆರ್ಸಮ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಹಸ್ಬಾಚ್ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ಭಾರತದ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಜರ್ಮನಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್​: ಸೆಮಿಸ್​ ಕದನದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.

ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಜರ್ಮನಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಸ್ ವಾರ್ವೆಗ್ ಗೋಲ್​ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಭಾರತದ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ 14ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಮೊದಲ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಲುಕಾಸ್ ಕೋಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಮುಂದಿನ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಟೈಟಸ್ ವೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಜರ್ಮನಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಜರ್ಮನಿ ತಂಡವು 30ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, ಇದನ್ನು ಲುಕಾಸ್ ಕೋಸೆಲ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಇದು ತಂಡದ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಮತ್ತು ಲುಕಾಸ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಗೋಲಾಯ್ತು.

40ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಜೋನಾಸ್ ವಾನ್ ಗೆರ್ಸಮ್‌ಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ 4-0 ಮುನ್ನಡೆ ದೊರೆಯಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಜರ್ಮನಿಯು ಬೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್‌ಬಾಚ್ (49 ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದರು.

51ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಗೋಲು: ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಈ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್, ಅನ್ಮೋಲ್ ಎಕ್ಕಾ (51 ನಿಮಿಷ)ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾಸ್ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಬಲವಾದ ಹೊಡೆಯದೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಟ್​ಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಂಡರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ 5-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ: ಬುಧವಾರ ಜೂನಿಯರ್​ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಕಂಚಿನ ಪಂದ್ಯಕಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಲಿದೆ.

