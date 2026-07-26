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FIH ಯೂತ್ ಹಾಕಿ5s ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌: ಪಾಕ್​ ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಭಾರತ!!

ಭಾರತೀಯ ಸಬ್-ಜೂನಿಯರ್ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಎಫ್‌ಐಎಚ್ ಯೂತ್ ಹಾಕಿ5s ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಣಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ FIH ಯೂತ್ ಹಾಕಿ5s ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ
FIH ಯೂತ್ ಹಾಕಿ5s ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ (Getty Image)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 11:44 AM IST

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ಭಾರತೀಯ ಸಬ್-ಜೂನಿಯರ್ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಎಫ್‌ಐಎಚ್ ಯೂತ್ ಹಾಕಿ5s ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 3-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪುರುಷರ ಪಂದ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ರೋಮಿತ್ ಪಾಲ್ (5ನೇ), ನಾಯಕ ಕೇತನ್ ಕುಶ್ವಾಹ (12ನೇ) ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಅಲಿ (13ನೇ) ಅವರ ಗೋಲುಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಎಲೈಟ್ ಪೂಲ್ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಭಾರತ: ನಿಖರವಾದ ಪಾಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರೋಮಿತ್ ಪಾಲ್ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಕೇತನ್ ಕುಶ್ವಾಹ (12 ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಮುನ್ನಡೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಶಾರುಖ್ ಅಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು 3-0ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ (16 ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸೋಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪಾಕ್​ಗೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಚೊಚ್ಚಲ FIH ಯೂತ್ ಹಾಕಿ ಫೈವ್ಸ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಬ್-ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡವು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ 2-4 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ: ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 50,000 ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

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