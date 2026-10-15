ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು! ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೋಡ್ನೀನಂದ್ರೂ ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : October 15, 2026 at 3:56 PM IST
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ)ಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಆಯ್ಕೆಗಾರರ (selector) ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಲಾ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರ ಈ ಆಫರ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೇ ಎಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರರಾಗಿ (chief selector) ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ತದನಂತರ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದಿಂದ (West Zone) ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರ ಸಂಜೆ 5:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಮೇಶ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ದಿಘೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
🚨 NO PARTHIV PATEL AS INDIA'S CHIEF SELECTOR 🚨 - Parthiv Patel hasn't apply for the India's Chief selector post. (Arani Basu/TOI). https://t.co/XLVDODGcx7— Tanuj (@ImTanujSingh) October 15, 2026
ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಹ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಚಿಸದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಸಿಸಿಐ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರರಾಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಓಜಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಪಿ. ಸಿಂಗ್, ಅಜಯ್ ರಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್. ದಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆಯ್ಕೆದಾರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳ
ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ, ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಅಷ್ಟೇನೂ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ₹17.45 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದ್ದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು, 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹19.35 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೂ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಾರರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾವನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ (BCCI Apex Council) ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಖುದ್ದು ಬಿಸಿಸಿಐ 100 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.
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