ಸ್ಕ್ವಾಷ್: ಡಚ್ ಜೂನಿಯರ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಅಮರ್ಯಾ ಬಜಾಜ್!!
ಡಚ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಮರ್ಯಾ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 7, 2026 at 12:50 PM IST
ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಆಟಗಾರ ಅಮರ್ಯಾ ಬಜಾಜ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಡಚ್ ಜೂನಿಯರ್ ಓಪನ್ ಅಂಡರ್-13 ಬಾಲಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಡೇನಿಯಲ್ ಸ್ಟೀವನ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧ 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಅಮರ್ಯಾ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅಮರ್ಯಾ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅರ್ಲೊ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಪ್ರಬಲ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದ ನಂ.1 ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರ ಕೆಲ್ಲೆನ್ ಲೊ ಅವರನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು, ನಂತರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಬದ್ರ್ ಹಸನ್ ವಿರುದ್ಧ 3-1 ಅಂತರದ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅಮರ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾದದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಅವರು ಹಂಗೇರಿಯ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಸ್ಟ್ಜು ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿ, ಅಮ್ರ್ಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಡಚ್ ಜೂನಿಯರ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಮರ್ಯಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ನಂತರ ಈ ಗೆಲುವು ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಎರಡು ಏಷ್ಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪದಕಗಳು ಮತ್ತು ಈಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಅಮರ್ಯಾ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಡಚ್ ಜೂನಿಯರ್ ಓಪನ್ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ:
ಅಮರ್ಯಾ ಬಜಾಜ್ ಅವರ ಗೆಲುವು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೂನಿಯರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸೋಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಮರ್ಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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