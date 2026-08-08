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ಕೊರಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 2026: ಅಶ್ಮಿತಾ ಚಲಿಹಾ ಫೈನಲ್‌ಗೆ!!

ಕೊರಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 300 ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಶಟ್ಲರ್​ ಅಶ್ಮಿತಾ ಚಲಿಹಾ ಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಅಶ್ಮಿತಾ ಚಲಿಹಾ
ಅಶ್ಮಿತಾ ಚಲಿಹಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 5:15 PM IST

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ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕೊರಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 300 ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಶಟ್ಲರ್​ ಅಶ್ಮಿತಾ ಚಲಿಹಾ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಸಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊರಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಅಶ್ಮಿತಾ ಚಲಿಹಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ರಾಮರಾಜ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.

ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸತತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಶ್ಮಿತಾ ತಮ್ಮ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು 21-13 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ, ರಕ್ಷಿತಾ ಬಲವಾದ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ಸ್​ ಅನ್ನು 21-16 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವೂ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.

ಆದರೆ ಈ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿಅಶ್ಮಿತಾ , ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಸೆಟ್‌ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅಶ್ಮಿತಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುತ್ತ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ರಾಮರಾಜ್‌ಗೆ ಮಣಿಸಿದರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಶ್ಮಿತಾ ಚಲಿಹಾ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 21-13, 16-21, 21-13 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ನಾಳೆ (ಆಗಸ್ಟ್ 9) ನಡೆಯಲಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಶ್ಮಿತಾ ಚೀನಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹಾನ್ ಕ್ವಿಯಾನ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಶ್ರೇಯಾಂಕರಹಿತ ಕಿಮ್ ಗಾ ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾನ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿಅಶ್ಮಿತಾ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಜಪಾನ್‌ನ ಹಿನಾ ಅಕೇಚಿಯನ್ನು 20-22, 21-15, 21-19 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

ರಕ್ಷಿತಾ ರಾಮರಾಜ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ ಓಪನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು 18-21, 21-19, 21-18 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯಾ ಸೆಮಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಸೋಲು ಅವರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಅಶ್ಮಿತಾ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BADMINTON
KOREA MASTERS
ASHMITA CHALIHA

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