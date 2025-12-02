FIDE ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಜಸ್ಟ್ 3.7 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ: ಈತ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರ
ಈ ಪುಟ್ಟ ಪೋರನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಆತನ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
Published : December 2, 2025 at 7:55 PM IST
ಸಾಗರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಿಂಗ್ ಕುಶ್ವಾಹನಿಗೆ FIDE ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅವನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೆಸ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
3 ವರ್ಷ, 7 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 20 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೆಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾಲಕ FIDE ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 1572 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅನೀಶ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಬಾಲಕ 3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 8 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮೂವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಸರ್ವಜ್ಞ: ಸರ್ವಜ್ಞನ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಅವನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. FIDE ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು. ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೂವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಪೋಷಕರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಅವನಿಗೆ ಚೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಹುಡುಗ ಚೆಸ್ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ, ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಚೆಸ್ನ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನ ಪೋಷಕರು ಮಗುವಿನ ಚೆಸ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ತರಬೇತುದಾರರೊಬ್ಬರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಅವನು FIDE ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ತರಬೇತುದಾರ ನಿತಿನ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತುದಾರ ಆಕಾಶ್ ಪ್ಯಾಸಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಚೆಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅವನಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಬಾಲಕನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು.
FIDE ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಿಂಗ್ ಮಂಗಳೂರು, ಖಾಂಡ್ವಾ, ಛಿಂದ್ವಾರಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೆಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಮಗನ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾದ ತಂದೆ- ತಾಯಿ: ನಾವು ಸರ್ವಜ್ಞನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಗ FIDE ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಗಳಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಚೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅವನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಅಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ವಜ್ಞನ ತಾಯಿ ನೇಹಾ ಸಿಂಗ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾಧನೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
