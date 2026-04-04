IPL 2026: ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮ್ಯಾಜಿಕ್;​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ಮಣಿಸಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡವು ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರು ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ.

Indian Premier League 2026: Gujarat Titans vs Rajasthan Royals
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 7:26 PM IST

Updated : April 4, 2026 at 10:47 PM IST

ಅಹಮದಾಬಾದ್(ಗುಜರಾತ್): ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಹೋಲ್ ಅಥವಾ ವೈಡ್ ಯಾರ್ಕರ್ ಲೆಂಥ್​ ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಆರು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೋಡಿ​ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರ್ ಆರ್​ ತಂಡ ಆರು ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.

ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಜಿಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸತತ ಎರಡನೇ ಸೋಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್ ಆರ್​ ತಂಡವು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 75) ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಬಲದಿಂದ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 210 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ 73 ರನ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ, ಜಿಟಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 161 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ (23 ನಾಟೌಟ್) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (24) ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು.

ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ವೈಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇತರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಮೂರು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಡ್ ಫುಲ್ಲರ್ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರು. ರಶೀದ್ ಡಾಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ರಾಯಲ್ಸ್​ ಮುಡಿಗೇರಿತು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್‌: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 210 ಮಾಡಿತು. ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ 75, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 55 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.

ಮುಖಾಮುಖಿ: ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಐಪಿಎಲ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 8 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

