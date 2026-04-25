ETV Bharat / sports

IPL 2026: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ

2026ರ ಇಂಡಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಟೀಂ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ.

Indian Premier League 2026 Delhi Capitals vs Punjab Kings Match
ಉಭಯ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾದ ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 25, 2026 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಐಪಿಎಲ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿಂದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಟಾಪರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್​​ನ 35ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್​ ತಂಡ ತಾನಾಡಿದ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸೋಲೇ ಕಾಣದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಡೆ 11 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್​ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ಸೋಲು ಹಾಗೂ ಗೆಲುವಿನ ರುಚಿ ಕಂಡಿದೆ. 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಮೂರು ಸೋಲು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ ಪಡೆಗೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇ ಆಫ್​ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್​ಗಳೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಂಗಳಿಗೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ.

ಪಿಚ್ ವರದಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಿಚ್‌ನ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಬದಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ನೇರ ಬೌಂಡರಿಗಳು 73 ಮೀಟರ್‌ ದೂರವಿದ್ದು, ಸಹಜವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್​ ಇದಾಗಿದೆ. ​ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹುಲ್ಲು ಇಲ್ಲ. ಈ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ 186 ಆಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 162 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ದಿನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಡಿಸಿ 11 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣ ರನ್​​ ಗಳಿಸುವುದು ಕಠಿಣ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಔಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿದೆ. ಆಟ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಪಿಚ್​​​ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ಸೀಮ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗ): ಪ್ರಭಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ (ವಿ.ಕೀ), ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ, ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವೈಶಾಕ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗ): ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್(ವಿ.ಕೀ), ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ, ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ, ಅಕ್ಸರ್ ಪಟೇಲ್(ನಾಯಕ), ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಟಿ.ನಟರಾಜನ್, ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಬ್​ಗಳು:

ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಬ್‌: ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರಾ, ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ, ಔಕಿಬ್ ನಬಿ ದಾರ್

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಬ್‌: ನೆಹಾಲ್ ವಧೇರಾ, ಹರ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಜ್, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್, ವಿಷ್ಣು ವಿನೋದ್

TAGGED:

INDIAN PREMIER LEAGUE 2026
IPL 2026
AXAR PATEL
SHREYAS IYER
DELHI CAPITALS VS PUNJAB KINGS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.