ನಖ್ವಿಗೆ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ; ಪದಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ

ಅಂಡರ್​ 19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಮೊಹ್ಸಿನ್​ ನಖ್ವಿಯಿಂದ ಪದಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಹ್ಸಿನ್​ ನಖ್ವಿ
ಮೊಹ್ಸಿನ್​ ನಖ್ವಿ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 22, 2025 at 12:13 PM IST

2 Min Read
ಭಾನುವಾರ ದುಬೈನ ಐಸಿಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 191 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿತು.

ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಡೆದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದು ನಡೆಯಿತು. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಎಸಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಚಿವ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರಿಂದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ನಖ್ವಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಖ್ವಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

ಬದಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮುಬಾಶಿರ್ ಉಸ್ಮಾನಿ ಅವರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ರನ್ನರ್ಸ್-ಅಪ್ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಖ್ವಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ತೋರಿದ ರೀತಿಗೆ ನಖ್ವಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರೀ ಅವಮನಾವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು.

ಸೀನಿಯರ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್​ ಬಳಿಕ ಟ್ರೋಫಿ ಸಮಾರಂಭವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಖ್ವಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತಾವೇ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದರು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಖ್ವಿ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಖ್ವಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಖ್ವಿಯವರ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು?: ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಭಾರತ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಮೂಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಹ 'ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್' ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಅಂಡರ್​ 19 ಏಷ್ಯಕಾಪ್​ನಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಇದೇ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸಿರಿಸಿತು.

ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು: ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು 191 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 172 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು 347 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.

ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ನಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಪತನಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಂಡವು ಕೇವಲ 26.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 156 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೇಗಿಗಳಾದ ಅಲಿ ರಜಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯ್ಯಮ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಸುಭಾನ್ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.

