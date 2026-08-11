ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 11 ವರ್ಷದ ಬೋಧನಾ ಶಿವಾನಂದನ್!!
11 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಬೋಧನಾ ಶಿವಾನಂದನ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 11, 2026 at 5:12 PM IST
11 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಬೋಧನಾ ಶಿವಾನಂದನ್ ಚೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಕೋವೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಬೋಧನಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚೆಸ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ 14 ವರ್ಷದ ತ್ರಿಶಾ ಕನ್ಯಾಮ್ರಾಲಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ: COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಚೆಸ್ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೋಧನಾಗೆ ಕೆಲವು ಆಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಚೆಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೋಧನಾ, "ನನಗೆ ಚೆಸ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
🌟 History made in British chess!— International Chess Federation (@FIDE_chess) August 10, 2026
👑 11-year-old Bodhana Sivanandan became the youngest-ever British Women’s Champion, adding another milestone to her remarkable rise.
🏆 17-year-old GM Shreyas Royal won his first British Championship title, finishing ahead of Luke McShane… pic.twitter.com/rK10fHO5F7
ವಾಯುವ್ಯ ಲಂಡನ್ನ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೋಧನ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಯುಕೆ ಓಪನ್ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಹಿಳಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಚೆಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಅವರ ಏಕೈಕ ಸೋಲು ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 17 ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಯಸ್ ರಾಯಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು.
ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ರಾಯಲ್: 17 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಶ್ರೇಯಸ್ ರಾಯಲ್ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಸುತ್ತುಗಳ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಧ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗೆಲುವು ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಯುವ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.
🏆 The 2026 British Chess Championships are complete!— English Chess Federation (ECF) (@ecfchess) August 9, 2026
♔ British Champion: Shreyas Royal
♕ British Women's Champion: Bodhana Sivanandan, who claimed the title after a dramatic rapid play-off against Trisha Kanyamarala.
Congratulations to all of this year's champions ! ❤️♟️ pic.twitter.com/LVVb7NT2jG
122 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು 122 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 1,750 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಓಪನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ 34,000 ಪೌಂಡ್ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನ ಶಿವಾನಂದನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ರಾಯಲ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
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