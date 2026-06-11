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ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​!!

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಖಿಲ್​ ಚೌದರಿ
ನಿಖಿಲ್​ ಚೌದರಿ (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 2:09 PM IST

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ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂಬರುವ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ನಿಖಿಲ್ ಚೌಧರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ನಿಖಿಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವನ್​ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರೆ, 62 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಖಿಲ್​ ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಷ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಬಾರ್ಟ್ ಹರಿಕೇನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರಿಂದರ್ ಸಂಧು ಮತ್ತು ತನ್ವೀರ್ ಸಂಘ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 1960ರ ದಶಕದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಆಟಗಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿಲ್ಲ. 62 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ 1964ರ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಆಸೀಸ್​ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು.

ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಚೌಧರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಹೋಪ್ಸ್ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಅವರು ಹೋಬರ್ಟ್ ಹರಿಕೇನ್ಸ್‌ನ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಹೋಬರ್ಟ್ ತಂಡದ ಪರ 153 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ - ರೇಟ್ ಮತ್ತು 30.70ರ ಸರಾಸರಿಯ ರನ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಬಿಎಲ್ 14ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್‌ನಲ್ಲಿನ ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ನಿಖಿಲ್ ಚೌಧರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ EUT20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ JB ಬ್ರುಗ್ಗೆ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ IPL 2026ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಿಂದ ಕರೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಿಖಿಲ್ ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ - ಬಾಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಲೆಗ್ - ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ ಜೋಯಲ್ ಡೇವಿಸ್ ಮತ್ತು ಆರನ್ ಹಾರ್ಡಿ ಅವರಂತಹ T20 ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರವಾಸವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದದ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರು ಟಿ20 ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ನಿಖಿಲ್ ಚೌಧರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಜೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಆಡಲು ಐಸಿಸಿ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಚೌಧರಿ, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಸೀಮಿತ ಓವರ್‌ಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರವೂ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

CRICKETER NIKHIL CHAUDHARY
BAN VS AUS T20 SERIES
AUSTRALIA SQUAD
ನಿಖಿಲ್ ಚೌಧರಿ
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