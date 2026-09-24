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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026: ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ದದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 8 - 2 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡ
ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 5:35 PM IST

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ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು 8-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಡಿದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡರ್​ ಅಭಿಷೇಕ್ (14ನೇ ಮತ್ತು 38 ನೇ ನಿಮಿಷಗಳು) ಮತ್ತು ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (26ನೇ ಮತ್ತು 32ನೇ ನಿಮಿಷಗಳು) ತಲಾ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಶಿಲಾನಂದ್ ಲಾಕ್ರಾ (4 ನೇ), ಸುಖ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ (9ನೇ), ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (11 ನೇ) ಮತ್ತು ರಾಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ (60 ನೇ) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.

ಕೊರಿಯಾ ಪರ ಕಿಮ್ ಜೇ-ಹೋ (42ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಕಿಮ್ ಯೋಂಗ್-ಬಾಕ್ (52ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವನ್ನು 13-1 ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 16-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಜಪಾನ್ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಹಾಕಬಲ್ಲದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು, ಮತ್ತು ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಕಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.

64 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್

ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ನಡುವೆ ಆರು ಗೋಲುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಗೋಲುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸಾಧಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 1962ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕೊರಿಯಾವನ್ನು 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರವು ಐದು ಗೋಲುಗಳಾಗಿತ್ತು.

ಈಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 8-2 ಅಂತರದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಅಂತರವನ್ನು ಆರು ಗೋಲುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ, 1962ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ 64 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಭಾರತವು ಪೂಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ನಡುವಿನ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತವು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ 5-3 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಗೋಲುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು, ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ 12 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ: 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಹಾಕಿ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪದಕ ವಿಜೇತರನ್ನು ಈ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2028ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಜಪಾನ್ ತಂಡವಾಗಿದೆ.

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