ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರಾಯ್ತು ಜೆರ್ಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಜೆರ್ಸಿಗಳಿಗೆ (ಕಿಟ್ಗಳಿಗೆ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 19, 2026 at 5:17 PM IST
ಭಾರತ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಜಪಾನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಸಹ ಆಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಜೆರ್ಸಿಗಳಿಗೆ (ಕಿಟ್ಗಳಿಗೆ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರದ ಜೆರ್ಸಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ (IOA) ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕಿಟ್ ಪಾಲುದಾರರಾದ 'ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್' (JSW Inspire) ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿವೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕಿಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಟಿ20 ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.
STORY | India men's cricket team dealing with clothing issue ahead of departure for Asian Games— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2026
Members of the Indian men's cricket team are awaiting right size kits ahead of their departure for the Asian Games in the wee hours of Sunday.
(Report By: Bharat Sharma)
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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು ತನ್ನ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯ ಕಿಟ್ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಂಡವನ್ನು ತಲುಪಲಿವೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸೆಟ್ ಜೆರ್ಸಿಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಭಾರತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಸಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಕ್ರೀಡಾ ಉಡುಪುಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ: ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಜಪಾನ್ನ ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪುರುಷರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಐಒಎ (IOA) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವ ವಸತಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪುರುಷರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಸಿಐ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬೆರೊಂದು ಹೊಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೋರಿತ್ತು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಭಾರತವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಈ ತಿಂಗಳ 24 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೆ. 28 ರಂದು ಆಡಲಿದೆ.
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