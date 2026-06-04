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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ Subscription ದುಬಾರಿ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಅಸಮಾಧಾನ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಸಾರಕ ZEE5 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್​ ಶುಲ್ಕ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ (Getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 3:57 PM IST

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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭವಾಗಲು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಭಾರತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿದೆ. ಜೀ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕೃತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತ್ತಾದರೂ, ZEE5 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 3 ತಿಂಗಳ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗೆ 799 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕೇಬಲ್/ಡಿಶ್ ಅನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ಹಲವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

FIFA-YouTube ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ FIFA ಮತ್ತು YouTube ನಡುವೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಗಳು YouTubeನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಎಂದು FIFA ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

10 ನಿಮಿಷಗಳ ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸಾರಕರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ YouTube ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸಾರ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕೆ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.

FIFA ಚಾನೆಲ್ ವಿಷಯ: FIFAದ ಅಧಿಕೃತ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು, ಗೋಲ್​ ಹೈಲೈಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ.

ಯುಎಸ್ ನಂತಹ ದೇಶಗಳ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಾಕ್ಸ್ ಸಾಕರ್) ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರೂ, 'ಜಿಯೋ-ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇತರ ದೇಶಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರಲ್ಲ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು?

2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್, 2027ರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2030ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫಿಫಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜೀ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 2034 ರವರೆಗೆ ಇದು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡುವ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯಗಳು ಹುಸಿಯಾಗಿವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ 104 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ZEE5ನ ಸಬ್​ಸ್ಕ್ರಿಪಷನ್ ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್​ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ AI ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ!!

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