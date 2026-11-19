TIME100 Next ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ 2026ರ ಟಾಪ್ 100 ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 8:55 PM IST
ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ 2026ರ ಟಾಪ್ 100 ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 'TIME100 Next' ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಉನ್ನತ ಯುವ ಸಾಧಕರನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್, ಬಾಕ್ಸರ್ ಲವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್, ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು, ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯು 2025 ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ 100 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು. ಆ ವರ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅವರಾಗಿದ್ದರು.
🚨Vaibhav Sooryavanshi in the TIME100 Next 2026 list🤯 - Fifteen year Vaibhav Sooryavanshi has added another major milestone in his short career - He has been named on TIME100 Next 2026, a list of 100 rising stars whom TIME has identified as people who could shape the future of their respective fields - He is the youngest person on this year's list, and one of seven athletes - Other athletes include American football quarterback Arch Manning, NBA star Tyrese Maxey, footballers Naomi Girma & Folarin Balogun, tennis player Alexandra Eala, and basketball player Olivia Miles - Craze of Vaibhav Sooryavanshi is going on next level at the moment— Akshat (@Cricketmythos) October 1, 2026
ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ವೈಭವ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ T20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ ಪರ ಆಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ವೈಭವ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಪರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಆಗ ಅವರಿಗೆ 12 ವರ್ಷ. ಅವರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. 2024ರಲ್ಲಿ, ಇವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ₹1 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು, ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವೈಭವ್
ವೈಭವ್ 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 7 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 252 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಿಡಿಸಿ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಐದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 72 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಿಂತ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ ಸಹ ಪಡೆಿದಿದ್ದರು.
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಅಭಿನಂದನೆ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದು ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಅಬ್ಬರಿಸುವಾಗ, ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದವರು. ಕೇವಲ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ (IPL) ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ 'ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ'ವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರತಿಭೆಯು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವೈಭವ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಅವರು ಗಳಿಸುವ ರನ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದುದು," ಎಂದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಾದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವತಃ 'ಟೈಮ್' (Time) ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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