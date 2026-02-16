ETV Bharat / sports

ಬ್ಲಾಕ್​ ಬಾಸ್ಟರ್​ ಸಂಡೆ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಡಬಲ್​ ಆಘಾತ!!

ಭಾನುವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿತು. ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಖುಷಿ ವಿಚಾರವೆಂದರೇ ಈ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಡಬಲ್​ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

INDW A vs PAKW A ಪಂದ್ಯ​​: ACC ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2026ರ 6ನೇ ಪಂದ್ಯ ಭಾನುವಾರ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನ ಟೆರ್ಡ್‌ಥೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ A ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ A ತಂಡವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ತಂಡದ ಎಂಟು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಎರಡಂಕಿಯ ಸ್ಕೋರ್​ ಸಹ ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮೂವರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರೇ ಎರಡಂಕಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಶವಾಲ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ (23 ರನ್), ಗುಲ್ ರುಖ್ (21 ರನ್) ಮತ್ತು ಅನೋಶಾ ನಾಸೀರ್ (17 ರನ್) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್​ ತಲುಪಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕ್​ 18.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 93 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು.

ಭಾರತ ಪರ ಸೈಮಾ ಠಾಕೂರ್, ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಚೇಸಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಕೇವಲ 10.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಅನುಷ್ಕಾ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೇ, ವೃಂದಾ ಅಜೇಯ 55 ರನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

IND vs AUS ಪಂದ್ಯ: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಭಾರತ ತಂಡ ಇದೀಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಭಾನುವಾರ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡಕ್‌ವರ್ತ್-ಲೂಯಿಸ್ ವಿಧಾನದಡಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 21 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 18 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 133 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ 5 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ DLS ನಿಯಮದಡಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ವಿಜೇತ ತಂಡವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಭಾರತ ಪರ ಅತ್ಯಧಿಕ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಧಾನ 16 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.

IND vs PAK Match: ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 61 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಮಣಿತು. ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್​ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್ (77)​ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 175 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೇವಲ 114 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಸೂಪರ್​ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಒಂದೇ ದಿ ಭಾರತ ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ​

