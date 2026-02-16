ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್ ಸಂಡೆ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಆಘಾತ!!
ಭಾನುವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : February 16, 2026 at 12:04 PM IST
ಭಾನುವಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿತು. ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಖುಷಿ ವಿಚಾರವೆಂದರೇ ಈ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
INDW A vs PAKW A ಪಂದ್ಯ: ACC ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2026ರ 6ನೇ ಪಂದ್ಯ ಭಾನುವಾರ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನ ಟೆರ್ಡ್ಥೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ A ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ A ತಂಡವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ತಂಡದ ಎಂಟು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಎರಡಂಕಿಯ ಸ್ಕೋರ್ ಸಹ ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮೂವರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರೇ ಎರಡಂಕಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಶವಾಲ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ (23 ರನ್), ಗುಲ್ ರುಖ್ (21 ರನ್) ಮತ್ತು ಅನೋಶಾ ನಾಸೀರ್ (17 ರನ್) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ತಲುಪಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕ್ 18.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 93 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು.
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐜𝐤 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐧 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧🤩— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 15, 2026
The bowling unit fired in unison to set the tone and the top order made no mistakes in the second half 🇮🇳#DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 #INDWvPAKW #ACC pic.twitter.com/FbflqmQgcL
ಭಾರತ ಪರ ಸೈಮಾ ಠಾಕೂರ್, ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಕೇವಲ 10.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಅನುಷ್ಕಾ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೇ, ವೃಂದಾ ಅಜೇಯ 55 ರನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
IND vs AUS ಪಂದ್ಯ: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಭಾರತ ತಂಡ ಇದೀಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಭಾನುವಾರ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡಕ್ವರ್ತ್-ಲೂಯಿಸ್ ವಿಧಾನದಡಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 21 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
Winning start for the Women in Blue! 🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) February 15, 2026
India beat Australia in a rain-affected game by 21 runs (DLS). 🏏🙌#AUSvIND | 2nd T20I | THU, 19th FEB, 1:15 PM on Star Sports Select 1 pic.twitter.com/NUxXIgrdtl
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 133 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಬಾರಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ DLS ನಿಯಮದಡಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ವಿಜೇತ ತಂಡವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಭಾರತ ಪರ ಅತ್ಯಧಿಕ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಧಾನ 16 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.
IND vs PAK Match: ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 61 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿತು. ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (77) ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 175 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.
India extend their unbeaten #T20WorldCup 2026 run with a clinical win in Colombo 👏— ICC (@ICC) February 15, 2026
📝: https://t.co/KnKBflF2Dn pic.twitter.com/pk4Sdp0XKQ
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೇವಲ 114 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಸೂಪರ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಒಂದೇ ದಿ ಭಾರತ ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು"; ಪಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗರಂ