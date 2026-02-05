ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ?; ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿ ಇದು
ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 5 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದೀಗ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Published : February 5, 2026 at 1:57 PM IST
U19 World Cup Final: 2026ರ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 06 ರಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಹಜಾರೆ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂಡರ್ 19ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿದೆ? ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಾಯಕರು ಯಾರು? ಎಂದು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು, ಹತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ತಂಡವಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಸೀಸ್ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಆರು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ಆಡಿದೆ.
ಆರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಕಣ್ಣು: ಅಂಡರ್ 19 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಭಾರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್ -19 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಂತರ 2008, 2012, 2018, 2020 ಮತ್ತು 2022 ರ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿ ಐದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಆರನೇ ಕಪ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿಂದಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
2000 vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು
2006 vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, 38 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲು
2008 vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, 12 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು (DLC)
2012 vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು
2016 vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲು
2018 vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು
2020 vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲು (ಡಕ್ವರ್ತ್-ಲೂಯಿಸ್ ವಿಧಾನ)
2022 vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು
2024 vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, 79 ರನ್ಗಳ ಸೋಲು
ಅಂಡರ್-19 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ನಾಯಕರು
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್: 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ -19 ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತ ಮೊದಲ ಅಂಡರ್ -19 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್-19 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ 2008ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಆಗಿತ್ತು.
ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್: 2012ರಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಭಾರತವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಶತಕದಾಟ ಆಡಿದ್ದರು.
ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ: 2018ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಕೂಡ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು.
ಯಶ್ ಧುಲ್: ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಶ್ ಧುಲ್ ಭಾರತವನ್ನು ಅಂಡರ್-19 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಐದನೇ ನಾಯಕರಾದರು. 2022ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಧುಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು.
ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಆರನೇ ನಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ?: ಆಯುಷ್ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆಯುಷ್, ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ವಿಫಲವಾದರೂ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 41.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 312 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭಾರತದ ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಅದೇ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?: ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ಹಜಾರೆ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಡರ್ 19 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
