ಕಪಿಲ್​​​ ದೇವ್ ನಿಂದ ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ​ವರೆಗೆ..!; ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕರು ಇವರೇ ನೋಡಿ!!

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ.

ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್​
ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್​ (AP)
Published : November 3, 2025 at 1:31 PM IST

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ದಶಕಗಳಿಂದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ (2005, 2017) ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರೂ ಕಪ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಪಡೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವಿರತವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿತು. ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​​ ಕೌರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪುಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ (ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು) ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕರು ಯಾರು? ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಟ್ರೋಫಿ: ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಏಳು ಬಾರಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರರು ನಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಮೂರು ಬಾರಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮೂರು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ.

ಮೊದಲ ನಾಯಕ: 1983 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಆಗ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ 2003 ರಲ್ಲಿ, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು.

ಎರಡನೇ ನಾಯಕ: ಭಾರತದ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2011ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಎರಡನೇ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಧೋನಿ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, 2023ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು.

ಮೂರನೇ ನಾಯಕಿ: ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2005 ಮತ್ತು 2017 ರಲ್ಲಿ, ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್‌ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಫಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನೀಡಿದ ಮೂರನೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹರ್ಮನ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳು

  • 1973 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
  • 1978 - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
  • 1982 - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
  • 1988 - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
  • 1993 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
  • 1997 - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
  • 2000 - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
  • 2005 - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
  • 2009 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
  • 2013 - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
  • 2017 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
  • 2022 - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
  • 2025 - ಭಾರತ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾರೇ ವಾ! ಪುರುಷರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ದೀಪ್ತಿ

ODI WORLD CUP WINNERS LIST
HARMANPREET KAUR
KAPIL DEV
MS DHONI
WORLD CUP WINNERS

