ಶನಿವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 7 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ 16 ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ; ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ!!
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಶನಿವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿ 16 ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : August 2, 2026 at 9:43 AM IST
2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 16 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬರೊಬ್ಬರಿ ಏಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತ ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೂಡೋದಲ್ಲಿಯೂ ಪದಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 39ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಚಿನ್ನ, 17 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಕಂಚು ಸೇರಿವೆ.
39 medals strong. 💪— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
Powered by a phenomenal 7-Gold Boxing haul, #TeamIndia enters the final day of Glasgow 2026 in 4th place on the medal table. 🥇
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork… pic.twitter.com/xMXs0QrV22
ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಏಳು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 10 ಪದಕಗಳು ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿವೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಭಾರತವು ಈಗ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಮಾತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿವೆ.
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದವರ ಪಟ್ಟಿ: ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ (ಮಹಿಳೆಯರ 51 ಕೆಜಿ), ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ (ಮಹಿಳೆಯರ 54 ಕೆಜಿ), ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ (ಮಹಿಳೆಯರ 57 ಕೆಜಿ), ಪ್ರಿಯಾ ಘಂಗಾಸ್ (ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಕೆಜಿ), ಅರುಂಧತಿ ಚೌಧರಿ (ಮಹಿಳೆಯರ 70 ಕೆಜಿ), ಸಚಿನ್ ಸಿವಾಚ್ (ಪುರುಷರ 60 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಅಂಕುಶ್ ಪಂಗಲ್ (ಪುರುಷರ 80 ಕೆಜಿ) ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾದ ಲವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ (ಮಹಿಳೆಯರ 75 ಕೆಜಿ), ಜಾದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ (ಪುರುಷರ 55 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ನರಿಂದರ್ ಬೆರ್ವಾಲ್ (ಪುರುಷರ +90 ಕೆಜಿ) ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು.
Preeti packs the 𝐠𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 punch! 🤩— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
A clinical display from Preeti Pawar sees her crowned the Commonwealth Games champion in the Women’s 54kg Boxing event! 🔥
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.… pic.twitter.com/xFcsTHk8r1
ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಪದಕ: ಪುರುಷರ ಶಾಟ್ಪುಟ್ F57 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಸೋಮನ್ ರಾಣಾ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, ಶುಭಮ್ ಜುಯಾಲ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಪುರುಷರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಿತ್ರಾವೆಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ವ ಪ್ರಭು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಜೂಡೋದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಶರ್ಮಾ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 5000 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಕೊರಳಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.
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