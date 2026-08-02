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ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ 2026: ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ 7 ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ

ಶನಿವಾರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್‌ಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 2, 2026 at 11:19 AM IST

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ಶನಿವಾರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್‌ಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಯ್ತು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು (ಲಂಡನ್ 1934 ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ 2018) ಕೆನಡಾ ಸಹ 1986ರ ಎಡಿನ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಭಾರತ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 2018ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಮೂರು ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಪದಕಗಳ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುರಿದಿದೆ.

ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ (ಮಹಿಳೆಯರ 51 ಕೆಜಿ), ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ (ಮಹಿಳೆಯರ 54 ಕೆಜಿ), ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ (ಮಹಿಳೆಯರ 57 ಕೆಜಿ), ಪ್ರಿಯಾ ಘಂಗಾಸ್ (ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಕೆಜಿ), ಅರುಂಧತಿ ಚೌಧರಿ (ಮಹಿಳೆಯರ 70 ಕೆಜಿ), ಸಚಿನ್ ಸಿವಾಚ್ (ಪುರುಷರ 60 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಅಂಕುಶ್ ಪಂಗಲ್ (ಪುರುಷರ 80 ಕೆಜಿ) ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾದ ಲವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ (ಮಹಿಳೆಯರ 75 ಕೆಜಿ), ಜಾದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ (ಪುರುಷರ 55 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ನರಿಂದರ್ ಬೆರ್ವಾಲ್ (ಪುರುಷರ +90 ಕೆಜಿ) ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್: ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್ ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು 16ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡೆಬೊರಾ ಮಾಟೆಂಜೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ನಿಕೋಲ್ ಕ್ಲೈಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಂಬಿಯಾದ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಮ್ವಾಪೆ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆನಡಾದ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಡೆಲ್ಗಾಡೊ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.

ಜಾಸ್ಮಿನ್-ಮಿಕೈಲಾ ವಾಲ್ಷ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ, 2022ರ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮೈಕೆಲಾ ವಾಲ್ಷ್ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ 57 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಖಾತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸೇರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ 5-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಇದು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪದಕವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ 2022ರ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಜಾಸ್ಮಿನ್ 3-2 ಅಂತರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಐದು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಲಾ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಜಾಸ್ಮಿನ್ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಜದುಮಣಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ: ಪುರುಷರ 55 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜೇ ಡಿಕ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧ 5-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಚಿನ್ನ: ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ 51 ಕೆಜಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ರೂಬಿ ವೈಟ್ ಅವರನ್ನು 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸಾಕ್ಷಿ 2026 ರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳಾದ ನಿಖತ್ ಜರೀನ್ ಮತ್ತು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೂಡಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. 2022ರ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಖತ್ ಜರೀನ್ 50 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಅರುಂಧತಿ ಹೊಸ ಚಾಂಪಿಯನ್:​ ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ 70 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ಚೌಧರಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ 2022ರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ವೇಲ್ಸ್‌ನ ರೋಸಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಚಾಂಟೆಲ್ಲೆ ರೀಡ್ ಅವರನ್ನು 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಹೊಸ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು.

ಲೊವ್ಲಿನಾಗೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಚಿನ್ನ: ಮಹಿಳೆಯರ 75 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೊವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎಮ್ಮಾ-ಸ್ಯೂ ಗ್ರೀನ್‌ಟ್ರೀ ವಿರುದ್ಧ 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು. ಐದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮಾ-ಸ್ಯೂ ಗ್ರೀನ್‌ಟ್ರೀಗೆ 10-9 ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲೊವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಕ್ಸರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಸಚಿನ್​ಗೆ ಒಲಿದ ಚಿನ್ನ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪುರುಷರ 60 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಚಿನ್ ಸಿವಾಚ್ ನಮೀಬಿಯಾದ ಟ್ರಯಗೇನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನ್ಡಾವೆಲೊ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 2017 ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಯೂತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ನಂತರ ಸಚಿನ್ ಹಿರಿಯರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ 80 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕುಶ್ ಪಂಗಲ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಡಿಮೆಜಿ ಶಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದರು.

ನಂತರ ನರಿಂದರ್ ಬೆರ್ವಾಲ್ ಪುರುಷರ 90+ ಕೆಜಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ದಮರ್ ಥಾಮಸ್ ವಿರುದ್ಧ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ 10 ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, 2026 ರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನ, ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶನಿವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 7 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ 16 ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ; ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ!!

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