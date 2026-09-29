ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿ; ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಪೂಲ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮೊದಲು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವನ್ನು 13-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು 8-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರವನ್ನು 7-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.

ಭಾರತ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಭಾರತ ತಂಡವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 10-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಭಾರತ ಪರ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು 27, 40 ಮತ್ತು 45 ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲದೆ, ಸಿಲಾನಂದ ಲಾಕ್ರ 44 ಮತ್ತು 45 ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಭಿಷೇಕ್, ಜುಗ್ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಖ್‌ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಮಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ?

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಜಪಾನ್‌ನ ಕಾಕಮಿಗಹರಾದ ಗಿಫು ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಪಂದ್ಯವೂ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್​ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೋನಿ LIV ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲೂ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೆಜ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡಿಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಫಾರ್ಮ್​ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಂಡವೂ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿವೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇಡೀ ತಂಡವು ಸುಫ್ಯಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವು ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2026 ರಂದು ಎಫ್‌ಐಎಚ್ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 5-3 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತ ಗೆದ್ದ ಪದಕಗಳು

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕ ಅಭಿಯಾನವು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಭಾರತ 5 ಚಿನ್ನ, 21 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 22 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 48 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕಬಡ್ಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ​ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ವುಶು, ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನೀರು ಧಂಡಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐದನೇ ಚಿನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ

ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ; ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನೀರು ಧಂಡಾ

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್​ ಪದಕಗಳ ಕುರಿತಾದ 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು; ಇವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು!

TAGGED:

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯ
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಹಾಕಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಭಾರತ ಪದಕಗಳು
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.