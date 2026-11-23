WTC ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಭಾರತದ ಹಾದಿ ಹೇಗಿದೆ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾಗೊಂಡ ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಭಾರತದ ಸಮೀಕರಣ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 5:14 PM IST
India WTC Final Scenario: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಭಾರತ 2027ರ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪುವ ಹಾದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಡ್ರಾ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೂ, ಭಾರತದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೇಕಡಾವಾರು (PCT) 51.52% ರಿಂದ 50.00% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ (66.67%) ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (69.23%) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಈ ಋತುವಿನ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಆರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ, ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
🚨 INDIA WTC FINAL QUALIFICATION SCENARIO. 🚨 - India need 5 wins & 1 draw from 6 matches for qualification in WTC final. https://t.co/5VH2ZCmFEA— lndian Sports Network (@IS_Netwrk29) November 23, 2026
ಭಾರತ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು?
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ಣ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳನ್ನು (PCT) 55.56%ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕವಾಗುತಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಂಕಗಳ 61.90% ರಿಂದ 52% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಗರಿಷ್ಠ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೇಕಡಾವಾರು 70.37% (152/216 ಅಂಕಗಳು) ತಲುಪಬಹುದಿತ್ತು (ಅವರು ಉಳಿದ ಆರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ), ಇದು ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲಪುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತಿತ್ತು.
WTC ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಭಾರತದ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಹೇಗಿವೆ?
ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಫೈನಲ್ ಹಾದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕಿವೀಸ್ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರತವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎರಡನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು 4-0 ಅಥವಾ 4-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
🔴WHAT IF INDIA VS NEW ZEALAND 1ST TEST ENDS IN A DRAW? 🤯 - India will get only 4 points. - India's WTC PCT will drop to 50%. - India will have 6 Tests remaining in this cycle. - 1 Test against NZ & 5 Tests against Australia. India's qualification scenario: - Win all 6 Tests – 66.67% PCT. - Win 5 Tests – Around 61–63% PCT. - Win 4 Tests – Around 55–59% PCT. India still have a chance to qualify for the WTC Final, but they cannot afford many more dropped points.— Sam (@cricsam02) November 23, 2026
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೆಮಿಸ್ ತಲುಪುವ ಹಾದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯನ್ನು 5-0 ಅಥವಾ 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ ಸರಣಿಯನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿರಲಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭವಿಷ್ಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರತದ WTC ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಒಂಬತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಟು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಒಂಬತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs NZ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ?