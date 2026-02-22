ETV Bharat / sports

ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆದ ಭಾರತ

ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2026 ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಮಣಿಸಿ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ರಾಧಾ ಯಾದವ್​
ರಾಧಾ ಯಾದವ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 22, 2026 at 4:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ A ತಂಡವು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 46 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2026 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 135 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವು 19.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 88 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು.

ಭಾರತ ಪರ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ಗರಿಷ್ಠ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೋನಿಯಾ ಮೆಂಧಿಯಾ ಮತ್ತು ತನುಜಾ ಕನ್ವರ್ ತಲಾ 2-2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಸೈಮಾ ಠಾಕೂರ್, ಮಿನ್ನು ಮಣಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 134 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ತೇಜಲ್ ಹಸಬ್ನಿಸ್ ಅದ್ಭುತ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ತೇಜಲ್ ಕೇವಲ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 69 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವೃಂದಾ ದಿನೇಶ್ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​! IND vs SA ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 300 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್​ ಕಣಕ್ಕೆ!!

TAGGED:

WOMENS ASIA CUP 2026
INDW VS BANW MATCH
ACC ASIA CUP 2026
TEAM INDIA
WOMENS RISING STARS ASIA CUP 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.