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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026; ಶೂಟಿಂಗ್​, ಮಾರ್ಷಲ್​ ಆರ್ಟ್ಸ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ

20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಚಿಕಾ ತರಿಯಾಲ್​ ಮತ್ತು ಎಲವೆನಿಲ್ ವಲರಿವನ್
ಸುಚಿಕಾ ತರಿಯಾಲ್​ ಮತ್ತು ಎಲವೆನಿಲ್ ವಲರಿವನ್ (Suchika Tariyal Instagram)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 1:18 PM IST

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ಜಪಾನ್‌ನ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲವೆನಿಲ್ ವಲರಿವನ್, ಮಿಕ್ಸೆಡ್​ ಮಾರ್ಷಲ್​ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಚಿಕಾ ತರಿಯಾಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

27 ವರ್ಷದ ವಲರಿವನ್ ಕೇವಲ 0.6 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು 252.4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಜಪಾನ್‌ನ ಹಿನಾಟಾ ತೈಚಿ 253.0 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 1898.0 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು.

ಸುಚಿಕಾಗೆ ಮೊದಲ ಪದಕ

ಸುಚಿಕಾ ತರಿಯಾಲ್ ಮಿಕ್ಸೆಡ್​ ಮಾರ್ಷಲ್​ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (60 ಕೆಜಿ) ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಚೊಚ್ಚಲ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಅಲ್ತಂಕಿಮೆಗ್ ಬೈಗಲ್ಮಾ ಅವರನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.

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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆ
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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಭಾರತ ಪದಕ ಸಂಖ್ಯೆ
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