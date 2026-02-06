ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಣಿಸಿ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ!
ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
Published : February 6, 2026 at 8:23 PM IST
U19 World Cup Final: ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 100 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 411 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 311 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಕಳಪೆ ಆರಂಭದ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲೆಬ್ ಫಾಲ್ಕನರ್ (115) ಅವರ ಶತಕ, ಬೆನ್ ಡಾಕಿನ್ಸ್ (66) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಮೆಯ್ಸ್ (45) ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು 300 ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತಾದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 x 6️⃣— ICC (@ICC) February 6, 2026
India defeat England to be crowned ICC Men's #U19WorldCup 2026 winners 👏 pic.twitter.com/cECQnOVd3J
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆ 1997-98ರ ಅಂಡರ್19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಭಾರತ ಪರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಜಾರ್ಜ್ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.
ನಂತರ, ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ವೈಭವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 142 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಮ್ಹಾತ್ರೆ (53) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ತ್ರಿವೇದಿ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ 89 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 251ಕ್ಕರ ತಲುಪಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಔಟಾದರು.
ನಂತರ ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ (32), ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ (30), ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂಡು (40), ಅಂಬ್ರಿಷ್ (18), ಕನಿಷ್ಕ ಚೌಹಣ್ (37*) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ತಂಡ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 411 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ವೈಭವ್ ದಾಖಲೆಯ ಶತಕ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ ಮತ್ತು ಮಂಜೋತ್ ಕಲ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು.
A complete performance as India conquer the #U19WorldCup for a record 𝒔𝒊𝒙𝒕𝒉 time 🏆🇮🇳— ICC (@ICC) February 6, 2026
📝: https://t.co/MNF3RNneSb pic.twitter.com/9q4dNI4ZYr
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2000, 2008, 2012, 2018 ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಇದೀಗ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 15 ಸಿಕ್ಸರ್, 15 ಬೌಂಡರಿ! ವೈಭವ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ 412 ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದ ಭಾರತ