ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮಣಿಸಿ ​6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್​19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ!

ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲಂಡ್​ ಅನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಅಂಡರ್​ 19 ಭಾರತ ತಂಡ
ಅಂಡರ್​ 19 ಭಾರತ ತಂಡ (Getty Image)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 8:23 PM IST

U19 World Cup Final: ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್​ ಕ್ಲಬ್​ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 100 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 411 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 311 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಕಳಪೆ ಆರಂಭದ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲೆಬ್ ಫಾಲ್ಕನರ್ (115) ಅವರ ಶತಕ, ಬೆನ್​ ಡಾಕಿನ್ಸ್ (66) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಮೆಯ್ಸ್​ (45) ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ತಂಡವನ್ನು 300 ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತಾದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆ 1997-98ರ ಅಂಡರ್​19 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಭಾರತ ಪರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಜಾರ್ಜ್ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.

ನಂತರ, ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ವೈಭವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 2ನೇ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 142 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಮ್ಹಾತ್ರೆ (53) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ತ್ರಿವೇದಿ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ 89 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 251ಕ್ಕರ ತಲುಪಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ 175 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಔಟಾದರು.

ನಂತರ ವೇದಾಂತ್​ ತ್ರಿವೇದಿ (32), ವಿಹಾನ್​ ಮಲ್ಹೋತ್ರ (30), ಅಭಿಗ್ಯಾನ್​ ಕುಂಡು (40), ಅಂಬ್ರಿಷ್​ (18), ಕನಿಷ್ಕ ಚೌಹಣ್ (37*) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ತಂಡ 50 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 411 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ವೈಭವ್​ ದಾಖಲೆಯ ಶತಕ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ​ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ ಮತ್ತು ಮಂಜೋತ್ ಕಲ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 175 ರನ್​ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2000, 2008, 2012, 2018 ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಇದೀಗ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

15 ಸಿಕ್ಸರ್​, 15 ಬೌಂಡರಿ! ವೈಭವ್​ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ಗೆ 412 ರನ್​ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದ ಭಾರತ

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

