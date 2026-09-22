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ಜಪಾನ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರಾದ ಭಾರತ

ಜಪಾನ್​ ವಿರುದ್ಧದ ನಡೆದಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿನಿಂದ ಸ್ಪಲ್ಪದರಲ್ಲೆ ಪಾರಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಜಪಾನ್​ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಜಪಾನ್​ ಪಂದ್ಯ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 1:44 PM IST

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ಜಪಾನ್​ ವಿರುದ್ಧದ ನಡೆದಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿನಿಂದ ಸ್ಪಲ್ಪದರಲ್ಲೆ ಪಾರಾಗಿದೆ. ಸಾನೊ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ 5 ಓವರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 32 ರನ್​ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜಪಾನ್​ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವಿನಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತಾದರೂ ಭಾರತ ಮಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 30 ರನ್​ಗಳಿಸಿ 2 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 16 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ಅವರಿಗೆ 'ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯ್ತು.

ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡು ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮಾನರ್ಹ.

ರನ್​ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡಿದ ಭಾರತ

ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಇದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಓವರ್​ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ 5 ಓವರ್​ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯ್ತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನೆ ಕಲೆಹಾಕಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಪಾನ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಪಡೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಸ್ಪಿನ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ರನ್​ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡಿದರು.

ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಡಕೌಟ್​ ಆದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೇವಲ 3 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು 30ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಜಪಾನ್ ಪರ ಚಾರ್ಲಿ ಹಿನ್ಸೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

ಹೋರಾಡಿ ಸೋತ ಜಪಾನ್

31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್‌ಗಳ ಸಣ್ಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಜಪಾನ್ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಮೂರು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ರನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಏಳು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಎಂಟು ರನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.

ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಎಸೆದು ಕೇವಲ 5 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಟ್ಟಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ವೈಡ್ ಎಸೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್​ಗೆ 6 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ರನ್ ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು.

ಜಪಾನ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ 'ವೈಡ್' ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅಕ್ಷರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂಪೈರ್​ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಲೆಗ್​ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಲೀಗಲ್​ ಎಸೆತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಪಾನ್​ನ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

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