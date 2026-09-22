ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರಾದ ಭಾರತ
ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಡೆದಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿನಿಂದ ಸ್ಪಲ್ಪದರಲ್ಲೆ ಪಾರಾಗಿದೆ.
Published : September 22, 2026 at 1:44 PM IST
ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಡೆದಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿನಿಂದ ಸ್ಪಲ್ಪದರಲ್ಲೆ ಪಾರಾಗಿದೆ. ಸಾನೊ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 32 ರನ್ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವಿನಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತಾದರೂ ಭಾರತ ಮಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 30 ರನ್ಗಳಿಸಿ 2 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 16 ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ 'ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯ್ತು.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 200 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡು ರನ್ಗಳ ಅಂತರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮಾನರ್ಹ.
Target defended 👏👏#TeamIndia seal a nail-biter with a 2-run victory over Japan 💙— BCCI (@BCCI) September 22, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/0YhYTwc8HS#TeamIndiaInJapan | #JPNvIND pic.twitter.com/icPNwzOb5s
ರನ್ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡಿದ ಭಾರತ
ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಇದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ 5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯ್ತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನೆ ಕಲೆಹಾಕಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಪಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ರನ್ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡಿದರು.
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೇವಲ 3 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು 30ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಜಪಾನ್ ಪರ ಚಾರ್ಲಿ ಹಿನ್ಸೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
A crucial knock under pressure earns #TeamIndia skipper @ShreyasIyer15 the Player of the Match award 👏— BCCI (@BCCI) September 22, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/0YhYTwc8HS#TeamIndiaInJapan | #JPNvIND pic.twitter.com/LPQKoHPuKp
ಹೋರಾಡಿ ಸೋತ ಜಪಾನ್
31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಜಪಾನ್ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಏಳು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಎಂಟು ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಎಸೆದು ಕೇವಲ 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಟ್ಟಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ವೈಡ್ ಎಸೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ಗೆ 6 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ರನ್ ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು.
Respect. Camaraderie. Cricket. 🤝— BCCI (@BCCI) September 22, 2026
A special jersey exchange between #TeamIndia and Japan to cap off a historic day 🇮🇳🇯🇵#TeamIndiaInJapan | #JPNvIND | @CricketJapan pic.twitter.com/xWjIxCOhfw
ಜಪಾನ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ 'ವೈಡ್' ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅಕ್ಷರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂಪೈರ್ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಲೀಗಲ್ ಎಸೆತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಪಾನ್ನ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
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