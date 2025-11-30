ರಾಂಚಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 17 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು
ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಪಡೆಯು 17 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು.
Published : November 30, 2025 at 10:13 PM IST|
Updated : November 30, 2025 at 10:39 PM IST
ರಾಂಚಿ(ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಇಲ್ಲಿನ ಜೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 17 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. 350 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹರಿಣಗಳು, ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆಯೂ 332 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಸೋಲು ಕಂಡರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾಯಕ ಆಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ ಭಾರತವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ (135 ರನ್), ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ (60 ರನ್) ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (57 ರನ್) ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 349 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತ್ತು. ವಿರಾಟ್ಗೆ 52ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕವಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 350 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಡಬಲ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ (0) ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ರಾಣಾ, ಬಳಿಕ ಆಗತಾನೇ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್(0) ಅವರನ್ನೂ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಅಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೈ ಒದಗಿಸಿದರು. ಕೆಲಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ನಾಯಕ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ ಕೂಡ 7 ರನ್ಗೆ ಔಟಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹರಿಣಗಳು 11 ರನ್ಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರು.
Game, set, match! 💪
Prasidh Krishna bags the final wicket as #TeamIndia clinch a thrilling contest in Ranchi to go 1⃣-0⃣ up 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/MdXtGgRkPo#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/yHpkRnlEVk
ಬಳಿಕ ಒಂದಾದ ಟೊನಿ ಝಾರ್ಜಿ(39) ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ(72) ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 66 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಝಾರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಎಲ್ಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೇವಿಸ್ (37) ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಹರಿಣಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರಾಣಾ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರುತುರಾಜ್ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಹೊರನಡೆದರು.
ಆದ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಾರ್ಕೋ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದರು. 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ 69 ಬಾಲ್ಗೆ 97 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ಗಿಳಿದ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ(72) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಹರಿಣಗಳ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹರಿಣಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬೋಸ್ಚ್ 51 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 67 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ, ಭಾರತ ತಂಡದ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಔಟಾಗುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವು 17 ರನ್ಗಳ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
