ರಾಂಚಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 17 ರನ್​ಗಳ ಗೆಲುವು

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ಪಡೆಯು 17 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು.

india-won-by-17-runs-against-south-africa-in-1st-odi-match-at-ranchi
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಹಸ್ತಲಾಘವ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 30, 2025 at 10:13 PM IST

Updated : November 30, 2025 at 10:39 PM IST

ರಾಂಚಿ(ಜಾರ್ಖಂಡ್‌): ಇಲ್ಲಿನ ಜೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 17 ರನ್​ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. 350 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹರಿಣಗಳು, ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆಯೂ 332 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಸೋಲು ಕಂಡರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾಯಕ ಆಡೆನ್​ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್​ ಭಾರತವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ (135 ರನ್), ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ (60 ರನ್) ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (57 ರನ್) ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 8 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 349 ರನ್​ ಪೇರಿಸಿತ್ತು. ವಿರಾಟ್​ಗೆ 52ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕವಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​: 350 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣಾ ಡಬಲ್ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರಯಾನ್​ ರಿಕಲ್ಟನ್ (0)​ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್​ ಬೌಲ್ಡ್​ ಮಾಡಿದ ರಾಣಾ, ಬಳಿಕ ಆಗತಾನೇ ಕ್ರೀಸ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿ ಕಾಕ್(0)​ ಅವರನ್ನೂ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ಗೆ ಅಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೈ ಒದಗಿಸಿದರು. ಕೆಲಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ನಾಯಕ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್​ ಕೂಡ 7 ರನ್​ಗೆ ಔಟಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹರಿಣಗಳು 11 ರನ್​ಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರು.

ಬಳಿಕ ಒಂದಾದ ಟೊನಿ ಝಾರ್ಜಿ(39) ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ(72) ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 66 ರನ್​ ಸೇರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಝಾರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಕುಲದೀಪ್​ ಯಾದವ್​ ಎಲ್​​​ಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಡೆವಾಲ್ಡ್​ ಬ್ರೇವಿಸ್ ​(37) ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಹರಿಣಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರಾಣಾ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರುತುರಾಜ್​ ಕ್ಯಾಚ್​ ನೀಡಿ ಹೊರನಡೆದರು.

ಆದ ಕ್ರೀಸ್​ಗೆ ಬಂದ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್ ಮಾರ್ಕೋ ಜಾನ್ಸೆನ್​, ಭಾರತದ ಬೌಲರ್​​ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದರು. 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 70 ರನ್​ ಚಚ್ಚಿದ ಜಾನ್ಸೆನ್​, ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ 69 ಬಾಲ್​​ಗೆ 97 ರನ್​ ಸೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ಗಿಳಿದ ಕುಲದೀಪ್​ ಯಾದವ್​ ಒಂದೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸೆನ್​ ಹಾಗೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ(72) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಹರಿಣಗಳ ರನ್​​ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹರಿಣಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಕಾರ್ಬಿನ್​ ಬೋಸ್ಚ್​​ 51 ಬಾಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ 67 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿ, ಭಾರತ ತಂಡದ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಔಟಾಗುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವು 17 ರನ್​ಗಳ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಡಿಸೆಂಬರ್​ 3ರಂದು ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

