ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ: ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್!!
ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 7, 2026 at 4:49 PM IST
ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸವು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಇದೀಗ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (ಸಿಎಸ್ಎ) ಗುರುವಾರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸಿಎಸ್ಎ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2027ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ?
2026ರ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು 1-4 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈಗ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ಗೆಕ್ಕೆಬೆರ್ಹಾದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಪಾರ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
🚨 UPDATED FIXTURES 🚨— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) August 6, 2026
The Proteas Women’s summer against India just got even bigger! 🇿🇦🔥🇮🇳
The inbound tour will now conclude with a thrilling three-match T20I series, including a Boxing Day showdown, giving both teams the perfect opportunity to fine-tune their preparations… pic.twitter.com/F0weHHp98L
ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಬ್ಲೋಮ್ಫಾಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಬೆನೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಪೊಚೆಫ್ಸ್ಟ್ರೂಮ್ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದು, ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಪೊಚೆಫ್ಸ್ಟ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್
ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 12, ಗ್ಕೆಬೆರ್ಹಾ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10)
ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, ಪಾರ್ಲ್ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10)
ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, ಕೇಪ್ ಟೌನ್ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ)
ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, ಬ್ಲೋಮ್ಫಾಂಟೈನ್ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ)
ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ20 ಸರಣಿ
ಮೊದಲ ಟಿ20: ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, ಬೆನೋನಿ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ)
ಎರಡನೇ ಟಿ20: ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, ಪೊಚೆಫ್ಸ್ಟ್ರೂಮ್ (ಸಂಜೆ 6)
ಮೂರನೇ ಟಿ20: ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, ಪೊಚೆಫ್ಸ್ಟ್ರೂಮ್ (ಸಂಜೆ 6)
ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು ಇದು ತಂಡವನ್ನು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಭಾರತ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಅವರ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
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