ಯಸ್ತಿಕಾ, ಜೆಮಿಮಾ, ನಂದಿನಿ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತತ್ತರ!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 38 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 29, 2026 at 11:30 AM IST

ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೆ ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಚುರುಕಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 38 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 188 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.

ಭಾರತದ ಪರ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 69 ರನ್‌ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸೇರಿತ್ತು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.

ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್​ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಓವರ್​ನ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸೋಫಿ ಡಂಕ್ಲಿಯನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಯನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿ ಆರು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ, ಹೀದರ್ ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಮಿ ಜೋನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಚರಣಿ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಅವರು ನೈಟ್ ಅನ್ನು ಔಟ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಮೂರನೇ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದರು. ನೈಟ್ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

16ನೇ ಓವರ್‌ನ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಆಮಿ ಜೋನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಡ್ಯಾನಿ ಗಿಬ್ಸನ್ (11) ಮತ್ತು ಇಸ್ಸಿ ವಾಂಗ್ (4) ಅವರನ್ನು ಸಹ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆದರು. ನಾಯಕಿ ಚಾರ್ಲಿ ಡೀನ್ (11) ಮತ್ತು ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ (1) ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ನಂದಿನಿ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 34 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಉಳಿದಂತೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ಇದು ಚೆಲ್ಮ್ಸ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಸೋಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆಯೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಕೇವಲ ಎರಡು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಎರಡೂ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಹಂತದಿಂದ, ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಭಾರತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಜೋಡಿ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 126 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. 14ನೇ ಓವರ್‌ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಭಾಟಿಯಾ ಔಟಾದರು. ಅದೇ ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕೂಡ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು.

ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

