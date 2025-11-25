ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ; ಮೋದಿ- ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅಭಿನಂದನೆ

ETV Bharat / sports

ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಕಬ್ಬಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 10:31 AM IST

Updated : November 25, 2025 at 10:47 AM IST

ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 2025ರ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಬಲಿಷ್ಠ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯನ್ನು 35-28 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೇ ಅಜೇಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ರೋಚಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ ತಂಡವು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕಿ ರಿತು ನೇಗಿ ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಕಿ ಪುಷ್ಪಾ ರಾಣಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಜು ದೇವಿ ಅವರ ಸೂಪರ್ ರೈಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಿರುವು ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಾಯ್ತು. ಭಾರತ ತಂಡವು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆಯಿತು.

ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ಅನ್ನು 68-17 ಮತ್ತು ನೇಪಾಳವನ್ನು 50-12 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಇರಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 33-21 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ ಕೂಡ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೇ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 25-18 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ ಎರಡೂ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಕದನ ಮತ್ತಷ್ಟೋ ರೋಚಕತೆಗೆ ತೆರೆಳಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಗುಂಪು 'ಎ'ಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಗುಂಪು 'ಬಿ'ಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ ಜಯಗಳಿಸಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ರಿತು ನೇಗಿ ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಕಿ ಪುಷ್ಪಾ ರಾಣಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ರಿತು ರೈಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಪುಷ್ಪಾ ರಾಣಾ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಂಪಾ ಠಾಕೂರ್, ಭಾವನಾ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ತೇಜಸ್ವಿ ಬಾಯಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದರು ಇದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ಮೋದಿ - ರಾಹುಲ್ ​ಅಭಿನಂದನೆ: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಹ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. "2025 ರ ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

ಈ ಗೆಲುವು ಅನೇಕ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಅಜಯ್ ಠಾಕೂರ್ (ಪುನೇರಿ ಪಲ್ಟನ್) ಮತ್ತು ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್) ಸಹ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, "ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಭಾರತದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವು ನಿಮಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : November 25, 2025 at 10:47 AM IST

