ದೀಪ್ತಿ-ನಿಕಿ ಜೊತೆಯಾಟ: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಜಯ
India Women vs Zimbabwe 1st T20I: ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅದ್ಭುತ ಜೊತೆಯಾಟದಿಂದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ, ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : October 17, 2026 at 8:27 AM IST
India Women vs Zimbabwe 1st T20I: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟಿ20 (T20I) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (Deepti Sharma) ಮತ್ತು ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ (Niki Prasad) ಅದ್ಭುತ ಜೊತೆಯಾಟದಿಂದ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನೀಡಿದ್ದ 115 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡ 26 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 1-0 ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವು ಇದೇ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈಹಿಡಿದ ದೀಪ್ತಿ-ನಿಕಿ ಭರ್ಜರಿ ಜೊತೆಯಾಟ!: ಭಾರತ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲೇ ಬೇಗನೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ದೀಪ್ತಿ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಖಡಕ್ 49 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಜೋಡಿ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 82 ರನ್ಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ತಲುಪಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ (Player of the Match) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, "ನನಗೆ ಇಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ನಿಕಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದೊಂದೇ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನುಭವವೇ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ: ತಮ್ಮ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) ಮತ್ತು ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ (The Hundred) ನಂತಹ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೀಪ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"WPL ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪಿಚ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿಯಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಾರ್ಪಣೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್, "ನಾನು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದೆ. ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ (Dew) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಪಡೆಯ ಈ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
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