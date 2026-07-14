ಗವಾಸ್ಕರ್, ಸಚಿನ್, ಲಾರಾ, ವಿರಾಟ್ ಸಹ ಮಾಡದ ಸಾಧನೆ!: ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಲೇಡಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಯಸ್ತಿಕಾ
Yastika Bhatia Record: ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಾಶಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಗವಾಸ್ಕರ್, ಸಚಿನ್, ಲಾರಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ರಂತಹ ಲೆಜೆಂಡ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.
Published : July 14, 2026 at 9:33 AM IST
Yastika Bhatia Record: 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಾಶಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಗವಾಸ್ಕರ್, ಸಚಿನ್, ಲಾರಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ರಂತಹ ಲೆಜೆಂಡ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಇದು. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಯಾಸ್ತಿಕಾ! ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಥೆ ಅವರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ನನ್ನ ತಾಯಿ ಗರಿಮಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹರೀಶ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿ. ನಾನು ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆ. ನಾನು ಎಂಟು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಹುಡುಗಿಯರು. ನಾನು 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಡಾದ ಹಿರಿಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ನಾನು ವೈದ್ಯನಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾದೆ. ನಂತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು: ನಾನು 2021ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ವರ್ಷ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಥಾಲಿ ಅಕ್ಕ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ: ನನಗೆ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ರೋಟಿ ತಿನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ನನಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಅನ್ನವು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೇ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಚೀಟ್ ಮೀಲ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಲೀಗ್ಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಲಿಸಿವೆ: ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನಾ WPL ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದೆ. ಆಗ ನಾನು ಗಳಿಸಿದ ₹1.5 ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಆ ಮೊದಲ WPL ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು 'ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಾಗಿಯೂ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ತಾರೆ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರಿತು, ಆದರೆ..: ನಾನು ಬೌಂಡರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಚೆಂಡನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಬೌಲರ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ! ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ. ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ನನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿತು. ಆದರೆ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಆ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಒಂದೇ ನೋವೆನಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಿರಣ್ ಮೋರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನನಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು: ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆನರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸುವುದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಕನಸು ಮತ್ತು ಆ ಕನಸು ಈಗ ನನಸಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಆದರೂ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ.
ಓದಿ: ಹಿಮವಿಲ್ಲದ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹಿಮದ ಅಂಗಳದವರೆಗೆ: ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಡ್ಯಾಶಿಲಾ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ