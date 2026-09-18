ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​: ಕೇವಲ 5 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಜಪಾನ್​ ಅನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ
ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2026 at 2:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs JPN: ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದು ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಕೇವಲ 5 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜಪಾನ್ 19.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಭಾರ 5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜಪಾನ್​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವೈಫಲ್ಯ

ಜಪಾನ್​ನ ಕರೋಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜಪಾನ್ ತಂಡ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ 24 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವಾಸಕಿ ವಿಕೆಟ್​ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಟದ ಗತಿಯೆ ಬದಲಾಯ್ತು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಯಕಾ ಕ್ಯಾಟೊ-ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಹರುನಾ ಇವಾಸಕಿ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಇವರ ವಿಕೆಟ್​ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಬಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಪಾನಿನ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಎರಡಂಕಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡ 19.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು.

ಭಾರತ ಪರ ಶ್ರೀಚರಣಿ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ರನ್-ಔಟ್‌ಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು.

ಭಾರತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಹೀಗಿತ್ತು: ನಂತರ, 58 ರನ್‌ಗಳ ಸುಲಭ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ 17 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಜಿ. ಕಮಲಿನಿ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್​ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಕಮಲಿನಿ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ 6 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಆ ನಂತರ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ 12 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಕೇವಲ 5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪದಕ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಜಿ. ಕಮಲಿನಿ, ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (C), ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (WK), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್, ಕ್ರಾಂತಿಗೌಡ, ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ.

ಜಪಾನ್​: ಹರುನಾ ಇವಾಸಕಿ, ಅಕಾರಿ ನಿಶಿಮುರಾ ಕ್ಯಾನೊ (WK), ಮೈ ಯಾನಗಿಡ (C), ಎರಿಕಾ ಓಡಾ, ಅಹಲ್ಯಾ ಚಾಂಡೆಲ್, ಶಿಮಾಕೊ ಕಟೊ, ಅಯಾಕಾ ಕ್ಯಾಟೊ-ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್, ಅಯುಮಿ ಫುಜಿಕಾವಾ, ಹಿನಾಸೆ ಗೊಟೊ, ಎರಿಕಾ ತೊಗುಚಿ ಕ್ವಿನ್, ನೊನೊಹಾ ಯಸುಮೊಟೊ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ! ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನ್​ ಧೂಳಿಪಟ

TAGGED:

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026
ಭಾರತ ಜಪಾನ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಸೆಮಿಫೈನಲ್
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.