ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಮಣಿಸಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆದ ಭಾರತ!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 96 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 10:48 PM IST

Updated : March 8, 2026 at 11:12 PM IST

IND vs NZ Final: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಡಿದ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಲೀಗ್​ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಭಾರತ ಸೂಪರ್​-8 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 255 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್​​ನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 52 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಬಂದ ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 2ನೇ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 105 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ (89) ಕೇವಲ 11 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಅವರು ನಿಶಾಮ್​ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚೌಟ್​ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ (54) ಸಹ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಈ ಮೂವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆರ್ಭಟದಿಂದ 16 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 204 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಮೂವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬಂದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ (18), ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​​ ಯಾದವ್​ ಡಕೌಟ್​ ಆದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ 250ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಪರ ನಿಶಾಮ್​ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು.

ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 256 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪಿನ್​ ಅಲೆನ್​ ಮತ್ತು ಟಿಮ್​ ಸೈಫರ್ಟ್ ಕೇವಲ 2.4 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ​ 31 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ ಬ್ರೇಕ್​ ನೀಡಿದರು. ಫಿನ್​ ಅಲೆನ್ (9) ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತ ಸತತ ವಿಕೆಟ್​ಗಳುನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಸಾಗಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಚಿನ್​ ರವೀಂದ್ರ (1) ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು.

ನಂತರ ಗ್ಲೆನ್​ ಫಿಲಿಪ್ಸ್​ (5), ಮಾರ್ಕ್​ ಚಾಪ್ಮಾನ್​ (3) ವಿಕೆಟ್​ ನಿರಂತರ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಕೇವಲ 72 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ತಂಡದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್​ಗಳು ಉರುಳಿದವು. ನಂತರ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್​ (17) ನಿಶಾಮ್ (8), ಹೆನ್ರಿ ಡಕೌಟ್​ ಆದರು. ತಂಡದ ಪರ ಟಿಮ್​ ಸೈಫರ್ಟ್​ ಮಾತ್ರ (52) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್​ (43) ಎರಡನೇ ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತದ ಪರ ಬುಮ್ರಾ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರೇ, ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಬುಮ್ರಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೇಯರ್​​ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಸಂಜುಗೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಸತತ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 321 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ.

IND VS NZ FINAL
TEAM INDIA
SANJU SAMSON
T20 WORLD CUP 2026 FINAL
T20 WORLD CUP 2026

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

