ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ
ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
Published : December 15, 2025 at 10:11 AM IST
ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಅನ್ನು 3-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ, ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಎಂದಿಗೂ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯು 2028ರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಶ್ರ-ತಂಡದ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದ ಭಾರತವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅನ್ನು 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ನಂತರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅನುಭವಿ ಜೋಶ್ನಾ ಚಿನಪ್ಪ ವಿಶ್ವದ 37ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಲೀ ಕಾ ಯಿ ಅವರನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 7-3, 2-7, 7-5, 7-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವದ 42ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಲಾವ್ ಅವರನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 7-1, 7-4, 7-4 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 17 ವರ್ಷದ ಅನಾಹತ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವದ 31ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹೋ ಅವರನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 7-2, 7-2, 7-5 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವೆಲವನ್ ಸೆಂಥಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಹೆನ್ರಿ ಲೆಯುಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 12 ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಇರಾನ್, ಜಪಾನ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಪೋಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ 1996ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 1999ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2011ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈಜಿಪ್ಟ್ 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
