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ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್ 2026: 8ನೇ ದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ

ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 8ನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಲವ್​ಪ್ರೀತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಕಾಲಿರಾಮ್ನಾ
ಲವ್​ಪ್ರೀತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಕಾಲಿರಾಮ್ನಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 10:30 AM IST

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ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪದಕ ಬೇಟೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟರ್ ಲವ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರುಷರ 110 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ಕಲಿರಮಣ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಲವ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ

ಪುರುಷರ 110+ ಕೆಜಿ ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಮೃತಸರದ 28 ವರ್ಷದ ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟರ್ ಲವ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಭಾರತದ ಪದಕ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಲವ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 168 ಕೆಜಿ, 173 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು 176 ಕೆಜಿ ಭಾರ ಎತ್ತಿದರು.

ಸ್ನ್ಯಾಚ್‌ನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 176 ಕೆಜಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಕ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಲವ್‌ಪ್ರೀತ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ 205 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು 212 ಕೆಜಿ ಭಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 388 ಕೆಜಿ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರೋಚಕ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಡೇವಿಡ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಲೆಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟು 389 ಕೆಜಿ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸ್ನ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ 166 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 223 ಕೆಜಿ ಭಾರ ಎತ್ತಿ ಲವ್‌ಪ್ರೀತ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 1 ಕೆಜಿ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.

ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸ್ಕಾಟ್ಸ್‌ಟೌನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಹಿಳೆಯರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೀಮಾ ಕಾಲಿರಾಮ್ನಾ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಜಮೈಕಾದ ಸಮಂತಾ ಹಾಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಕೆನಡಾದ ಜೂಲಿಯಾ ಟೋಂಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸೀಮಾ ಕಲಿರಾಮನ್ 58.65 ಮೀಟರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪದಕ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈಗ 10ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 17ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ 3 ಚಿನ್ನ, 10 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 4 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ 2026: ಜಾವೆಲಿನ್​ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರು ಫೈನಲ್​ಗೆ!!

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