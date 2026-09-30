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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​: ಮಿಶ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್​ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನ; ನೀರುಗೆ ಡಬಲ್​ ಗೋಲ್ಡ್​

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಿಶ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ನೀರು ಧಂಡಾ
ನೀರು ಧಂಡಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 12:02 PM IST

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ಭಾರತದ ಜೋಡಿ ನೀರು ಧಂಡಾ ಮತ್ತು ಕೈನಾನ್ ಚೆನೈ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮಿಶ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೂರನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ಚರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಇದಾದ ನಂತರ ಚಿಕಿತಾ ತನಿಪತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಚಿನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇದೀಗ ನೀರು ಧಂಡಾ ಮತ್ತು ಕೈನಾನ್ ಚೆನೈ ಮಿಶ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಕೊರಳಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಹೀಗಿತ್ತು

ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 10 ರಲ್ಲಿ ಆರು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಂತರ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೈನಾನ್ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲಾ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ನೀರು ಮತ್ತು ಕೈನಾನ್ ಜೋಡಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 34 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು ಇದು ಏಷ್ಯನ್ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ISSF ಕ್ರೀಡಾಕೂಡದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕತಾರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ 32 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಚೀನಾ 23 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಚು ಗದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

9 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪದಕ ಮಹಿಳೆಯರದ್ದೆ

ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೆದ್ದಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಪದಕಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಶಾಟ್‌ಗನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಚರಿ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವೂ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆರ್ಚರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಸತತ ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತಾ ತನಿಪತಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಧಂಡಾ ತಲಾ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

8ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ

ಶೂಟಿಂಗನ್​ಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತ ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ 9 ಚಿನ್ನ, 21 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 27 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ 57 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ 8ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

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