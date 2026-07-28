CWG 2026: 5ನೇ ದಿನದಂದು 6 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭಾರತ!!
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 5ನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತ 6 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪದಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : July 28, 2026 at 10:06 AM IST
ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಐದನೇ ದಿನ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ 6 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶರ್ಮಿಳಾ ಧಂಖರ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ಯಾರಾ-ಶಾಟ್ ಪುಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 9.81 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಶಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಥ್ರೋ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು.
HISTORIC GOLD IN GLASGOW! 🥇🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 27, 2026
Sharmila wins Gold in Women's Shot Put F57 & creates history at #CWG2026.
She becomes India's first-ever Commonwealth Games Gold medallist in Para Athletics.
Your indomitable spirit has made the entire nation proud on the global stage.… pic.twitter.com/gP1RA7ZHbn
ಶರ್ಮಿಳಾ ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಚು ಗೆದ್ದ ಕನ್ನಡತಿ: ಶಾಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕೆ. ಶೈಲಾ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆದರೆ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಉಕಾರಿಯಾ ಇಯಾಜಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೌಲ್ ಆದ ಕಾರಣ ಶಿಲ್ಪಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ಯಾರಾ ಶಾಟ್ಪುಟ್ F57 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಹೈಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ: ಪುರುಷರ ಹೈಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಸರ್ವೇಶ್ ಕುಶಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ 79 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟರ್ ವಲ್ಲೂರಿ ಅಜಯ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು, ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಂಚಿತರಾದರು.
2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಐದನೇ ದಿನದಂದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈಗ 2 ಚಿನ್ನ, 5 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 3 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಪದಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 18 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ 42 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
Sheer strength on show! 🥈— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 28, 2026
Many congratulations to Khelo India athlete Valluri Ajaya Babu on winning the Silver Medal in the Men's 79kg Weightlifting.
With a total lift of 330kg, he also set a Commonwealth Games record in the Snatch. A memorable performance and another proud… pic.twitter.com/GMCQPQtIvm
ಐದನೇ ದಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ಗೆದ್ದವರ ಪಟ್ಟಿ
ಚಿನ್ನ - ಶರ್ಮಿಳಾ ಧಂಖರ್ (ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ಯಾರಾ ಶಾಟ್ ಪುಟ್ F57)
ಬೆಳ್ಳಿ - ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ (ಮಹಿಳೆಯರ 53 ಕೆಜಿ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್)
ಬೆಳ್ಳಿ - ವಲ್ಲೂರಿ ಅಜಯ್ ಬಾಬು (ಪುರುಷರ 79 ಕೆಜಿ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್)
ಬೆಳ್ಳಿ - ಸರ್ವೇಶ್ ಅನಿಲ್ ಕುಶಾರೆ (ಪುರುಷರ ಹೈಜಂಪ್)
ಕಂಚು - ಬಿಂದ್ಯಾರಾಣಿ ದೇವಿ (ಮಹಿಳೆಯರ 58 ಕೆಜಿ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್)
ಕಂಚು - ಶಿಲ್ಪಾ ಕೆ ಶೈಲಾ (ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ಯಾರಾ ಶಾಟ್ಪುಟ್ F57)
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