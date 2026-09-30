ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026: ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಗೋಲ್ಡ್; ಪದಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಕಾಂಪಾಂಡ್ ಟೀಮ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : September 30, 2026 at 9:26 AM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಂದು ಮತ್ತೆರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ಚರಿ ಟೀಮ್ ಈವೆಂಟ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಖಾ, ಚಿಕಿತಾ ತನಿಪರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಕಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಚೀನಾವನ್ನು 238-234 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ: ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸತತ ಮೂರು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಚಿಖಿತಾ, ಪ್ರೀತಿಕಾ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ತಲಾ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 60 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಚೀನಾ 58 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 238 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಚೀನಾ 234 ಅಂಕ ಕಲೆಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
GOLD FOR BHARAT! 🇮🇳🥇— SAI Media (@Media_SAI) September 30, 2026
Heartiest congratulations to Jyothi Surekha Vennam (TOPS Core), Prithika Pradeep (TAGG Athlete) and Taniparthi Chikitha (TAGG Athlete) on winning Gold in the Women’s Compound Team event at the #AsianGames2026.
The Indian trio defeated China 238–234 in the… pic.twitter.com/KEruKPMvoZ
ಆರ್ಚರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಿಶ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ
ಆರ್ಚರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಿಶ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು, ಸಾಹಿಲ್ ಜಾಧವ್ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತಾ ತನಿಪರ್ತಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 2028ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾರತ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಚಿಕಿತಾ ತನಿಪರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 10 ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತ, ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 80-78 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡಗಳು 157-157 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಂದ್ಯವು ಶೂಟ್-ಆಫ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಚರಿಗಳು ಕೊರಿಯಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 20-19 ರಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಚಿಕಿತಾ ತನಿಪರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ (ರಾಜೇಶ್) ಜಾಧವ್ ಜೋಡಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು 156-155 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 39-37 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಥಾಯ್ ತಂಡವು ಮತ್ತೆ ಅಂಕಗಳಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ, ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತಾ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ ಅವರ ನಿಖರವಾದ ಹೊಡೆತಗಳು ಭಾರತದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದವು.
@LA28 We will be there!!!! 🔥🥹 https://t.co/JqbGK6hzNk— The Khel India (@TheKhelIndia) September 30, 2026
ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 8 ಚಿನ್ನ, 21 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 25 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ 54 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ 9ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಕ್ವಾಷ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
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