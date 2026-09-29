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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026: ಮಹಿಳಾ 4x400 ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ 4x400 ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 5:56 PM IST

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2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು 4x100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಓಟದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಆರನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಇದಾಗಿದೆ.

ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡವು ರಿಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು, ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಕಿರಣ್ ಪಹಲ್, ಕನ್ನಡತಿ ಪೂವಮ್ಮ ಎಂಆರ್, ಪ್ರಾಚಿ ಮತ್ತು ವಿತ್ಯ ರಾಮರಾಜ್ ಅವರ ಶರವೇಗದ ಓಟ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 3:29.69 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, 3:30.21 ನಿಮಿಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹ್ರೇನ್‌ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಚೀನಾ 3:31.02 ರೊಂದಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಹ್ರೇನ್ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ​ 0.52 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿತ್ತು.

ಭಾರತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭ

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕಿರಣ್ ಪಹಲ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಪೂವಮ್ಮ ಎಂಆರ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಟನ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಾಗ, ಭಾರತ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅನುಭವಿ ಪೂವಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಶರವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಗೆ ತಂದರು. ನಂತರ ಪ್ರಾಚಿ ಬ್ಯಾಟನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದುು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿತ್ಯ ರಾಮರಾಜ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.

ಮಹಿಳೆಯರ 4x400 ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ

ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 4x400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2002 ರಿಂದ ನಡೆದ ಏಳು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದ ಆರನೇ ಪದಕವಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹ್ರೇನ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 4x400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಓಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.

ವಿತ್ಯಗೆ ಮೂರನೇ ಪದಕ

ಈ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ವಿತ್ಯಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ ಅವರ 400 ಮೀ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ, 4x400 ಮೀ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಕೊನೆಯ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಭಿಯಾನವು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ತಂಡವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಚಿನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಗುಲ್ವೀರ್ 2026 ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು .

ಪುರುಷರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಚು

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪುರುಷರ 4x400 ಮೀ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿತು. ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಓಟಗಾರರಾದ ಮನು ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಟಿಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಓಡಿದರು, ಆದರೆ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜಪಾನ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಕತಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಿತು. 4x400 ಮೀ ಮಿಶ್ರ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ 3:00.75 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, ಕತಾರ್ 3:00.93 ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 3:01.61 ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಕಂಚು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಭಾರತ 2 ಚಿನ್ನ ಸಹಿತ 6 ಪದಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್​ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಧಂದಾ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ; ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನೀರು ಧಂಡಾ

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