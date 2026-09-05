ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಇದೇ ಮೊದಲು; ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ!!
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : September 5, 2026 at 3:16 PM IST
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪುರುಷರ ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸುಜುಕಿ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2026ರ ಮಂಗಳವಾರ ಟೋಚಿಗಿ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾನೋ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಜಪಾನ್ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ.
𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗜𝗻 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴!— BCCI (@BCCI) September 4, 2026
India🇮🇳 🤝 Japan🇯🇵#TeamIndia set to play a historic T20I against Japan to launch the celebrations of the 7️⃣5️⃣th Anniversary of India-Japan Diplomatic Relations. 👏👏@CricketJapan
All The Details 🔽https://t.co/vxdhuT1tgp pic.twitter.com/DQmPncvefH
ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಈ ಪಂದ್ಯವು 'ಸ್ಪೋರ್ಟ್ 75' ಉಪಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಡುವಿನ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2036ರಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
The BCCI believes that the growth of cricket must extend beyond its traditional territories, and we recognise our responsibility to contribute to that growth: Mr Devajit Saikia (@lonsaikia), Honorary Secretary, BCCI @CricketJapan pic.twitter.com/Fs1i4kkRT7— BCCI (@BCCI) September 4, 2026
ಜಪಾನ್ ಐಸಿಸಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿದ 61 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ 41ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 18ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 258 ರನ್ಗಳ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜಪಾನ್ನ ಕೆಂಡಾಲ್ ಕಡೋವಾಕಿ-ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಚ್ಲಾನ್ ಯಮಮೊಟೊ-ಲೇಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ ಇದುವರೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ, "ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಪುರುಷರ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ಜನರಿಗೆ ಆಟವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಜಪಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಜೆಸಿಎ) ನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತವನ್ನು ಜಪಾನ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಜಪಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಇಒ ನವೋಕಿ ಮಿಯಾಜಿ ಹೇಳಿದರು.
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