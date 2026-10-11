ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ T-20I ಕದನ, ಇಂದಿನಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ - ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ T-20I ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಇಂದಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
Published : October 11, 2026 at 9:05 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ರೋಚಕ T-20I ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಟಿಕೆಟ್ಜೆನಿ (Ticketgenie) ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (KSCA) ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಣಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ವಂಚಕರ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ, ಕೇವಲ ಅಧಿಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ಜೆನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯದ ದಿನದಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾರಿ ಜನಸಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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