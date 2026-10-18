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ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ನಡುವಿನ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಗಾಹುತಿ; ಸರಣಿ ಯಾರ ಪಾಲು?

ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಐದನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದ್ದು ಸರಣಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ​

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 18, 2026 at 7:28 AM IST

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ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವೂ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ನಿರ್ಧರಿತ ಸಮಯ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಲಾ 9 ಒಂಭತ್ತು ಓವರ್​ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 9:00 ಗಂಟೆಗೆ ಟಾಸ್​ ನಡೆಯಿತು 9:15ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯವೂ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಮೊದಲ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 13 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಷೇಕ್​ 6 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಇಶಾನ್​ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮುಂದಿನ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ ಅನ್ನು 45ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಇಶಾನ್​ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಕೇವಲ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ 4.1ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 16 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​, 7 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ​​ ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿದರೂ ಭಾರತ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ 7.4 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 118 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿತ್ತು.

ಅದರಲ್ಲೂ ನಮನ್​ ಧೀರ್​ ರೌದ್ರಾವತಾರಕ್ಕೆ ವಿಂಡೀಸ್​ ಬೌಲರ್​ಗಳು ತತ್ತರಿಸಿದರು. 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಧೀರ್​ ಕೇವಲ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಮತ್ತು 1 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 400ರ ಸ್ಟ್ಕೈಕ್​ ರೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 24 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಾದರೂ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿರದ ಕಾರಣ ಅಂತಿಮಾವಹಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯ್ತು.

ಸರಣಿ ಯಾರಿಗೆ?

ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದ ಕಾರಣ ಸರಣಿ 2-2 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜೇತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ತಂಡವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ನೀಡಿದ್ದ 171 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೇಸ್​ ಮಾಡಿ 8 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ 249 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೇ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಶಾಯ್​ ಹೋಪ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಸೀರೀಸ್

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಾಯಕ ಶಾಯ್​ ಹೋಪ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಸೀರೀಸ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೇ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋಪ್​ 4 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

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ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ 5ನೇ ಟಿ20
ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಟಿ20 ಸರಣಿ
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