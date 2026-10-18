ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಗಾಹುತಿ; ಸರಣಿ ಯಾರ ಪಾಲು?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಐದನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದ್ದು ಸರಣಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ.
Published : October 18, 2026 at 7:28 AM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವೂ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ನಿರ್ಧರಿತ ಸಮಯ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಲಾ 9 ಒಂಭತ್ತು ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 9:00 ಗಂಟೆಗೆ ಟಾಸ್ ನಡೆಯಿತು 9:15ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯವೂ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 13 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಷೇಕ್ 6 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಇಶಾನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 45ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
Nothing to separate the two sides! The #INDvWI T20I series ends in a hard-fought 2-2 draw 🏆 Well played @windiescricket 🤝 #TeamIndia | @mflone_ https://t.co/hctZnBzn2D— BCCI (@BCCI) October 17, 2026
ಇಶಾನ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಕೇವಲ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ 4.1ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 16 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, 7 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿದರೂ ಭಾರತ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ 7.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 118 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿತ್ತು.
ಅದರಲ್ಲೂ ನಮನ್ ಧೀರ್ ರೌದ್ರಾವತಾರಕ್ಕೆ ವಿಂಡೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ತತ್ತರಿಸಿದರು. 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಧೀರ್ ಕೇವಲ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 1 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 400ರ ಸ್ಟ್ಕೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 24 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಾದರೂ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿರದ ಕಾರಣ ಅಂತಿಮಾವಹಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯ್ತು.
ಸರಣಿ ಯಾರಿಗೆ?
ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದ ಕಾರಣ ಸರಣಿ 2-2 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜೇತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ತಂಡವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 171 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 249 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೇ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
An entertaining series comes to an end 🤝 🎥 BCCI Hon. Treasurer Mr A. Raghuram Bhat presents the @mflone_ T20I Series trophy to #TeamIndia Captain Shreyas Iyer and West Indies Captain Shai Hope 🏆 #INDvWI https://t.co/iKA8vx68ba— BCCI (@BCCI) October 17, 2026
ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್
ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಾಯಕ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋಪ್ 4 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
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