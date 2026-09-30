IND vs WI: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ; 269 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಬೌಲರ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ; ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಔಟ್!
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : September 30, 2026 at 1:48 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈಗ, ಭಾರತ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to bowl first in the 2️⃣nd ODI.— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Updates ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi#INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/F7QLtGTYxJ
ರೆಡ್ಡಿ ಔಟ್ ನಬಿ ಇನ್
ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬದಲಿಗೆ ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ಅವರನ್ನು ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಬಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಬಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ನೀಡಿದ ರಾಹುಲ್
ವೇಗಿ ಆಕಿಬ್ ನಬಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ ನೀಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಅಕಿಬ್ ನಬಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದವಾರಗಿದ್ದು ಭಾರತ ಪರ ಆಡಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪರ್ವೇಜ್ ರಸೂಲ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಬಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎರಡು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಹೊರಕ್ಕೆ
ಜಸ್ಟೀನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಫೋರ್ಡ್, ಗುಡಕೇಶ್ ಮೋತಿ, ಜೆವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ರ್ಯೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದೊಂದಿ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್, ಕೀಮೋ ಪಾಲ್, ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್, ವಿಟೆಲ್ ಲಾವ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
Presenting #TeamIndia's XI for the 2️⃣nd #INDvWI ODI in Guwahati 📝— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Updates ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi@mflone_ pic.twitter.com/jac9rcauCg
ಅಂತಿಮ ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾ), ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (ವಿ,ಕೀ), ನಮನ್ ಧೀರ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಆಕಿಬ್ ನಬಿ, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI): ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್, ಕೀಸಿ ಕಾರ್ಟಿ, ಶಾಯ್ ಹೋಪ್(w/c), ಅಮೀರ್ ಜಾಂಗೂ, ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್, ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್, ಕೀಮೋ ಪಾಲ್, ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್, ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್, ಜೇಡನ್ ಸೀಲ್ಸ್, ವಿಟೆಲ್ ಲಾವ್ಸ್.
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