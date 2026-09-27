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IND vs WI ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯ; ಭಾರತಕ್ಕೆ 296 ರನ್​ಗಳ ​ಗುರಿ ನೀಡಿದ ವಿಂಡೀಸ್​

ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಪಂದ್ಯ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 6:13 PM IST

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ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಗ್ರೀನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಕೆರೆಬಿಯನ್​ ಪಡೆ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 295 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 296 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಂಡೀಸ್​ ಪಡೆ ಜಾನ್​ ಕ್ಯಾಂಪ್​ಬೆಲ್​ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟೀನ್​ ಗ್ರೀವ್ಸ್​ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 135 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಹಾಕಿದರು. ಕ್ಯಾಂಪ್​ಬೆಲ್​ 60 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 62 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರೂ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶತಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್​ ಆಟಕ್ಕೆ 20ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು.

ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಗ್ರೀವ್ಸ್​

ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮುಂದುವರಿಸಿ​ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್​ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ 108 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 101 ರನ್​ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಅಮಿರ್​ ಜಂಗು (58) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ರೋಸ್ಟನ್​ ಚೇಸ್​ 24 ರನ್​ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಈ 295 ರನ್​ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು.

ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಪರದಾಡಿದ ವಿಂಡೀಸ್​ ​

ಭಾರತದ ಪರ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ತಾವೆಸೆದ 10 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೇತ 40 ರನ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 4 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು. ಓವರ್​ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೇಡನ್​ ಸಮೇತ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದು ಹೈಲೈಟ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೂ ಆದರೆ 60 ರನ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಕಬಳಿಸಿದರು.

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IND VS WI 1ST ODI

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