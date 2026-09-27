IND vs WI ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ; ಭಾರತಕ್ಕೆ 296 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ವಿಂಡೀಸ್
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
Published : September 27, 2026 at 6:13 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಪಡೆ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 295 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 296 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಂಡೀಸ್ ಪಡೆ ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟೀನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 135 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಹಾಕಿದರು. ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ 60 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 62 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರೂ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶತಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಆಟಕ್ಕೆ 20ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು.
ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಗ್ರೀವ್ಸ್
ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ 108 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 101 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಅಮಿರ್ ಜಂಗು (58) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ 24 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಈ 295 ರನ್ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು.
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರದಾಡಿದ ವಿಂಡೀಸ್
ಭಾರತದ ಪರ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ತಾವೆಸೆದ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೇತ 40 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಓವರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೇಡನ್ ಸಮೇತ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೂ ಆದರೆ 60 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.