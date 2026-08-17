IND vs SL: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ; ಲಂಕಾಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ!!
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
Published : August 17, 2026 at 10:03 AM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಗ್ಯಾಲೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 462 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ತಂಡದ ಪರ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (167 ರನ್) ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (82) ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (51) ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ತಡವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕೇವಲ 116 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
Innings Break!#TeamIndia post 4⃣6⃣2⃣ in the first innings 👏👏— BCCI (@BCCI) August 17, 2026
Devdutt Padikkal top-scores with 1⃣6⃣7⃣ 🫡
Fifties from KL Rahul & Dhruv Jurel 👌
Over to our bowlers 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#SLvIND pic.twitter.com/cdMA1JyumY
ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಶತಕದಾಟ: ಭಾರತದ ಪರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ರನೌಟ್ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಲಂಕಾ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದರು. ಅವರು 230 ಎಸತೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 167 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ದ್ವಿಶತಕದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಪ್ರಭಾತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡಲು ಯತ್ನಸಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಇದರ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ದಿನದಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸದ ಅವರು 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವೇಳೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.
ಉಳಿದಂತೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 39 ರನ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 32 ರನ್, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ 24 ರನ್, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 16 ರನ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 13 ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಪ್ರಭಾತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ 4, ಕೇಸರ ನುವಂತ 3 ಮತ್ತು ಅಸಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
Edged & taken!— BCCI (@BCCI) August 17, 2026
𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁 𝗳𝗼𝗿 #𝗧𝗲𝗮𝗺𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗮𝗹𝗹! 🙌 🙌
Mohammed Siraj strikes as Devdutt Padikkal takes the catch 👌
Updates ▶️ https://t.co/WHXkfnivbw#SLvIND pic.twitter.com/86sdYpKcWe
ಲಂಕಾಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನವೆ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಶಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು.
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