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IND vs SL: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯ; ಲಂಕಾಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ!!

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೆಸ್ಟ್​
ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೆಸ್ಟ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 10:03 AM IST

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ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಗ್ಯಾಲೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 462 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ತಂಡದ ಪರ ದೇವದತ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ (167 ರನ್) ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ (82) ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್​ ಜುರೆಲ್​ (51) ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ತಡವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕೇವಲ 116 ಓವರ್‌ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ ಶತಕದಾಟ: ಭಾರತದ ಪರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ 32 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ರನೌಟ್​ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ದೇವದತ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಲಂಕಾ ಬೌಲರ್​ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದರು. ಅವರು 230 ಎಸತೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 167 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ದ್ವಿಶತಕದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಪ್ರಭಾತ್​ ಜಯಸೂರ್ಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್​ ಔಟ್​ ಮಾಡಿ ಆಡಲು ಯತ್ನಸಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ ಸ್ಟಂಪ್​ ಔಟ್​ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಇದರ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ದಿನದಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ರಿಟೈರ್ಡ್​ ಹರ್ಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸದ ಅವರು 82 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ ವೇಳೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್​ ಜುರೆಲ್​ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.​

ಉಳಿದಂತೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 39 ರನ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 32 ರನ್, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ 24 ರನ್​, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 16 ರನ್​, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 13 ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಪ್ರಭಾತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ 4, ಕೇಸರ ನುವಂತ 3 ಮತ್ತು ಅಸಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಲಂಕಾಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​​ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನವೆ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ನಿಶಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ, ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು.

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