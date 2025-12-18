ಟಾಸ್ ಕಾಣದೆ ರದ್ದಾದ IND vs SA 4ನೇ ಟಿ20; ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ರಹ
ಟಾಸ್ ಕಾಣದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿದೆ.
Published : December 18, 2025 at 10:46 AM IST
IND vs SA 4th T20: ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯ ಟಾಸ್ ಕಾಣದೆ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ. ಬುಧಾವರ ಲಕ್ನೋದ ಏಕಾನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಒಟ್ಟು ಆರು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 9:30ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕನಿಷ್ಠ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾದರು ನಡೆಸಲು ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೋಚರತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 9:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. "ಭಾರೀ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಬಿಸಿಲು ಇರುವ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ನಡೆಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಕ್ರೀಡಾ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ರಹ: ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಸೆತ ಕಾಣದ ರದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಿಲೇಶ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, "ದೆಹಲಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಈಗ ಲಕ್ನೋ ತಲುಪಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಲು ಕಾರಣ ಮಂಜು ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ. ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಗಾಗಿ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಳುಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
5ನೇ ಪಂದ್ಯ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತ - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ 5ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಶುಕ್ರವಾರ (ನಾಳೆ) ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
