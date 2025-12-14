ETV Bharat / sports

3ನೇ ಟಿ20: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ, ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-1ರ ಮುನ್ನಡೆ

3ನೇ ಟಿ20: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.

ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 14, 2025 at 10:20 PM IST

ಧರ್ಮಶಾಲಾ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಭಾರತ-ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 35 ರನ್(18 ಎಸೆತ, 3 ಸಿಕ್ಸರ್, 3 ಬೌಂಡರಿ)ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-1ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಭಾರತ, ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ 117 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಬಿಗು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿದರು.

ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾಯಕ ಮಾಕ್ರಮ್ (61 ರನ್) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಮಿಂಚಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿ ಕಾಕ್ ಕೇವಲ​ 1 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 90 ರನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ​ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಡಿಕಾಕ್​ ಆಟಕ್ಕೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ಅರ್ಷದೀಪ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ: ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ 4 ಓವರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 13 ರನ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು. ರೀಜಾ​ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ​ ಅರ್ಷದೀಪ್, ಪವರ್​ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೇಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್​ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಮುರಿದರು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಪವರ್​ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ​ 68 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ 48 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭವನೇಶ್ವರ್​ ಕುಮಾರ್ 83 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ 47 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತೆ ವಿಫಲ: ಕಳೆದೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಲುಂಗಿ ಎಂಗಿಡಿ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿ, ಕ್ಯಾಚಿತ್ತರು. ಆದರೆ, ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್ 28 ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ಯಾದವ್ ಅಜೇಯ 25 ರನ್‌ಗಳಿಸಿದರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 1 ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ 10 ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು.

ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಯಿಸಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಸರಣಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

4ನೇ ಟಿ2 ಪಂದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಡಿ.17ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೌನ ಭಾರತರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಬಿಗು ಬೌಲಿಂಗ್​​ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ; ಸಿಂಗ್​ ಸ್ವಿಂಗ್​ಗೆ ಭುವಿ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿ

